Ташуев: «У всех, кто приезжает на Украину, появляется какая-то вирусная инфекция»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев опроверг информацию о заболевании полузащитника Игоря Жураховского.

«В первый раз слышу, что у Жураховского вирусная инфекция. Никаких инфекций в клубе не было. Думаю, что у всех, кто приезжает на Украину, появляется какая-то вирусная инфекция. Еще три года назад я работал в донецком «Металлурге», был шикарный чемпионат Украины, все было нормально. Сегодня футбол смешивают с чем-то другим, а это ненормально. Тот же Селезнев горит желанием выступать за сборную, да и мы рады этому. Жураховский хочет защищать честь своей страны, и это нормально.

Я очень хорошо знаю главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко. Это нормальный и порядочный человек, и он стал заложником ситуации», – сказал Ташуев.

Напомним, что по заявлению федерация футбола Украины Жураховский покинул расположение молодежной сборной из-за болезни.