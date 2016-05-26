Сборная Украины по футболу

- 26 мая 2016
- 18:42 Зинченко не поможет молодежной сборной Украины
- 24 марта 2016
- 07:30 Тыртышный: «Родина наказала Зинченко за патриотизм» 11
- 23 марта 2016
- 21:30 Ташуев: «У всех, кто приезжает на Украину, появляется какая-то вирусная инфекция» 3
- 21:15 Тыртышный: «Уфа» советует украинским коллегам целебный башкирский мед» 4
- 20:54 Газизов: «Зинченко сидит рядом абсолютно здоровый»
- 20:44 ФФУ: «Зинченко и Жураховский не сыграют за молодежную сборную Украины из-за простуды» 1
- 13:36 Газизов: «Зинченко сказали, что он не вызван, хотя в «Уфу» вызов из сборной приходил» 2
- 13:22 Зинченко был исключен из молодежной сборной Украины из-за принадлежности к РФПЛ 16
- 12 декабря 2015
- 01:28 Ребров: «Киевское «Динамо» не интересуется Зинченко» 1