Состав сборной Украины по футболу

Состав Новости Результаты Расписание Таблица
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
35
Нещерет Руслан
Вра
23
€ 4 млн.
2
Вивчаренко Константин
Защ
23
€ 1.8 млн.
32
Михавко Тарас
Защ
20
€ 5 млн.
27
Крупский Илья
Защ
20
€ 1.5 млн.
44
Батагов Арсений
Пол
23
€ 4.5 млн.
15
Рубчинский Валентин
Пол
23
€ 1.8 млн.
18
Ярмолюк Егор
Пол
21
€ 15 млн.
27
Очеретко Олег
Пол
22
€ 1 млн.
9
Волошин Назар
Нап
22
€ 3.5 млн.
45
Брагару Максим
Нап
23
€ 1 млн.
19
Ванат Владислав
Нап
23
€ 15 млн.
89
Ермаков Георгий
Вра
23
€ 2.5 млн.
25
Крапивцов Владислав
Вра
20
€ 0.2 млн.
29
Смоляков Артем
Защ
22
€ 1.8 млн.
13
Салюк Владимир
Защ
23
€ 0.6 млн.
3
Козик Эдуард
Защ
22
€ 0.7 млн.
93
Роман Виталий
Защ
22
€ 0.8 млн.
5
Яцик Александр
Пол
22
€ 1 млн.
17
Царенко Антон
Пол
21
€ 0.5 млн.
14
Квасница Илья
Нап
22
€ 2 млн.
22
Велетень Владислав
Нап
22
€ 0.6 млн.
7
Вьюнник Богдан
Нап
23
€ 1 млн.
Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 6
