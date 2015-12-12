Ребров: «Киевское «Динамо» не интересуется Зинченко»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров заявил, что украинский клуб не интересуется полузащитником «Уфы» Александром Зинченко. Ранее появлялась информация о том, что селекционеры «Динамо» следили за Зинченко во время матчей молодежной сборной Украины.

«Иногда я смотрел матчи «Уфы» и молодежной сборной Украины, в которых участвовал Зинченко. Это талантливый футболист, но «Динамо» им не интересуется. У нас достаточно молодых ребят, которые показывают достойный футбол», – приводит слова Реброва сайт «Динамо Киев от Шурика».