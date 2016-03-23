Газизов: «Зинченко сидит рядом абсолютно здоровый»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что у полузащитника команды Александра Зинченко нет никакой вирусной инфекции.

«Ну что здесь сказать? Вот он сидит рядом абсолютно здоровый. Мы его отправили в сборную абсолютно здоровым. То они говорили, что не отправляли вызов, – мы его продемонстрировали. Теперь у него инфекция. Что нам теперь, справку предоставить? Это смешно, конечно», – сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что Зинченко покинул расположение молодежной сборной Украины из-за вирусной инфекции.