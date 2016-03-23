ФФУ: «Зинченко и Жураховский не сыграют за молодежную сборную Украины из-за простуды»

Федерация футбола Украины прокомментировала не вызов в молодежную сборную полузащитников «Уфы» Александра Зинченко и «Кубани» Игоря Жураховского.

Оба футболиста не сыграют за украинскую молодежку из-за вирусной инфекции.

«Врачи молодежной команды оставили игроков под наблюдением медиков. Зинченко попросил отпустить его раньше, поскольку его клуб отправляется на сборы. Все ребята, которые заболели, понадобятся нам в мае во время отборочных матчей Евро-2017», – рассказал главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко.