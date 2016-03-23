Тыртышный: «Уфа» советует украинским коллегам целебный башкирский мед»

Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный с юмором прокомментировал заявление федерации футбола Украины о болезни полузащитника Александра Зинченко.

«Я сам наполовину украинец и могу сказать, что чувство юмора у нас врожденное. В ответ на заявление о болезни Зинченко могу посоветовать украинским коллегам обратить внимание на уникальные целебные качества башкирского меда. Не зря он считается одним из лучших в мире. Я переписывался с Сашей, и он согласится со мной, что башкирский мед творит чудеса», – сказал Тыртышный.

Напомним, что Зинченко покинул молодежную сборную Украины по причине болезни. Впрочем, руководство «Уфы» информацию о болезни игрока опровергло.