Газизов: «Зинченко сказали, что он не вызван, хотя в «Уфу» вызов из сборной приходил»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг полузащитника команды 19-летнего Александра Зинченко.

«В клуб пришел вызов из сборной Украины. Как и подобает в подобных случаях, согласно регламенту мы отпустили Сашу в расположение национальной команды. Он приехал туда, а ему сказали, что он не вызван. Пришлось Зинченко вернуться назад.

Переживает ли он? Конечно! Он очень расстроен, ведь вызов в сборную страны для него – честь», – сообщил Газизов.