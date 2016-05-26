Зинченко не поможет молодежной сборной Украины

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко не сможет помочь молодежной сборной Украины в ближайшем матче против Македонии из-за травмы.

«Я уже общался с Зинченко. У него микроповреждение, которое пока вообще не позволяет ему тренироваться. Ситуация такова, что Зинченко на протяжении нескольких дней должен будет полностью воздерживаться от тренировок, и это исключает его участие в матче с Македонией. Так что в расположение молодежной сборной Украины Зинченко не приедет – в сложившейся ситуации в этом просто нет смысла», – приводит слова главного тренера молодежки Александра Головко dynamo.kiev.ua.

Ранее Зинченко не был включен в предварительную заявку сборной Украины для участия в Евро-2016.