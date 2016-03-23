Зинченко был исключен из молодежной сборной Украины из-за принадлежности к РФПЛ

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко покинул расположение сборной и не смог принять участие в матче против молодежной сборной Англии (0:2) 22 марта из-за напряженных отношений между Украиной и Россией. Как сообщает источник, 19-летний полузащитник после своего прибытия в Киев на игру сборной был без объяснения причин отправлен обратно в расположение клуба.

Отмечается, что и другие украинские футболисты, выступающие в РФПЛ, не получили возможность сыграть в ближайших товарищеских матчах своей национальной команды с Кипром (24 марта) и Уэльсом (28 марта). Речь идет о нападающем «Кубани» Евгении Селезневе и защитниках Андрее Пилявском («Рубин») и Богдане Бутко («Амкар»).