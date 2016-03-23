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  • Зинченко был исключен из молодежной сборной Украины из-за принадлежности к РФПЛ

Зинченко был исключен из молодежной сборной Украины из-за принадлежности к РФПЛ

23 марта 2016, 13:22
16

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко покинул расположение сборной и не смог принять участие в матче против молодежной сборной Англии (0:2) 22 марта из-за напряженных отношений между Украиной и Россией. Как сообщает источник, 19-летний полузащитник после своего прибытия в Киев на игру сборной был без объяснения причин отправлен обратно в расположение клуба.

Отмечается, что и другие украинские футболисты, выступающие в РФПЛ, не получили возможность сыграть в ближайших товарищеских матчах своей национальной команды с Кипром (24 марта) и Уэльсом (28 марта). Речь идет о нападающем «Кубани» Евгении Селезневе и защитниках Андрее Пилявском («Рубин») и Богдане Бутко («Амкар»).

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Украина Украина Украина (мол) Уфа Селезнев Евгений Зинченко Александр
Комментарии (16)
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REDWHITE_
1458730118
У ХАХЛОВ СОВСЕМ БАШНЮ СНЕСЛО))
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Grelas
1458730504
Маразм крепчал...
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Grelas
1458734581
А кто это тут минусует?) Хохлы тоже сидят на этом сайте?)
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bringing
1458734795
Хоть бы уже пацанам давали играть в футбол и развиваться в сборных. Со своей политикой курили бы в своих креслах и не лезли в футбол.....
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thorgrimm
1458735672
Обратится в ФИФА и забрать к нам))))
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mauxa
1458736266
Ему и Селезневу надо гражданство дать..
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трениришко
1458738143
хохол - лох ох
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Майор Дзагоев
1458741875
Зря ты, Олексаша Зинченко, за Украину заигрался - они же тебя теперь всю жизнь травить будут, что за москалей играл! Давай теперь пиши в ФИФА, что тебя притесняют по национальному признаку, может, дадут шанс перезаиграть!
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Federalll
1458741897
Это уже просто позор и стыд... Агония от бессилия
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андрей андреев
1458749832
Надо гражданство рф им дать. И пусть играют... Негры,латинос,хохлы-все пусть играют... А русские постоят в сторонке и посмотрят на че и чм...
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