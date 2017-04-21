Заваров до сих пор не знает причин увольнения из сборной Украины

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров до сих пор не может понять причин, которые послужили его увольнению. По его мнению, все дело в личном плане и отношениях.

«Мне сложно сказать, почему меня уволили из тренерского штаба сборной Украины. Склоняюсь к мысли, что что-то не устраивало в личном плане, в моих взглядах на жизнь. Скорее всего, это так.

Почему об этом не говорит Фоменко? Ему нечего сказать. Как главный тренер он должен был настаивать, но не удалось.

Если команда сыграла на Евро-2016 провально, полностью опозорилась, весь тренерский штаб должен был пойти в отставку и всем сказать: «До свидания». Ответственность лежит на всем штабе, в том числе и на нынешнем тренере сборной – он также должен был уйти.

По крайней мере я бы сделал так в этой ситуации – команда заняла последнее, 24-е место. Но не я решаю. Решает президент ФФУ. Получилось, что не усилили тренерский штаб, а скорее ослабили. Так никто не делает», – приводит слова Заварова Футбол24.

Напомним, что сейчас сборную Украины возглавляет Андрей Шевченко.