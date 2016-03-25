Фоменко: «Селезнев получил негативные оценки специалистов»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко рассказал о том, почему в расположение команды не был вызван форвард «Кубани» Евгений Селезнев.

«По итогам последнего тура в РФПЛ Селезнев получил негативные оценки специалистов. Зинченко – перспективный футболист. Его вызвали в молодежную сборную, но он приболел. Все прекрасно понимают, что карьера футболиста недолговечна, каждому игроку отведено определенное время. В ближайшем будущем в национальной команде будет много молодых футболистов», – сказал он.