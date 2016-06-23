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Фоменко: «Не обвиняю игроков, но коллектива в сборной не было»

23 июня 2016, 23:46
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Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко назвал причины неудачного выступления команды на Евро-2016. Напомним, ранее специалист объявил о том, что подает в отставку с поста наставника украинцев.

«Я уже называл две причины. Первая – не было коллектива, вторая – некоторые игроки были психологически не готовы к Евро. Однако хочу подчеркнуть: некоторые ваши коллеги из СМИ сделали ошибочный вывод, что я обвиняю футболистов. Я еще раз хочу подчеркнуть – я никогда не обвинял и не обвиняю игроков. Тем более в прессе.

На следующий день после проигранного матча с Северной Ирландией у нас произошло теоретическое занятие, в заключение которого я сказал ребятам, что игра с Польшей будет последняя для меня на посту главного тренера сборной и попросил, чтобы в этом матче ребята сделали подарок для всего тренерского штаба и для меня лично в виде победы.

Но уже в тот же вечер информация об этой просьбе появилась в СМИ со ссылкой на источник в команде.

Какой же это тогда коллектив, если кто-то выносит из него информацию наружу? Если коллектив сплоченный – могла бы такая информация вытечь за его пределы? Конечно, не могла. Вот это еще одно подтверждение того, что коллектива не было», – сказал Фоменко.

Также он подчеркнул, что не стал бы ничего менять в подготовке команды к матчам Евро.

«Абсолютно ничего. То, что мы объясняли футболистов на теоретических занятиях, о чем мы их предупреждали, это и случилось. Сильная сторона североирландцев – стандартные положения. Была проведена работа, мы все объяснили, разъяснили.

Другое дело, если бы не было видео. Но футболистам все было ярко проиллюстрировано на примере не менее 15 матчей Северной Ирландии. Был сделан монтаж, были комментарии тренеров, вся информация была изложена. А когда пропустили мяч, пошел совсем другой футбол, возникла совсем другая ситуация, с которой выхода не было найдено».

Кроме того, Фоменко возложил на себя ответственность за психологическое состояние футболистов.

«По вопросу, почему люди не готовы психологически к матчам Евро и почему не было коллектива – это моя вина. Не смог достучаться до их сознания. Значит надо было больше проводить индивидуальных бесед. Всегда виноват руководитель, а не исполнитель».

Источник: ФФУ
Чемпионат Европы Украина Фоменко Михаил
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nikita08
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