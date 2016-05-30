Фоменко: «С заявкой на Евро практически определились»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко заявил, что собрал достаточно информации по игрокам, которые примут участие на Евро-2016 во Франции.

«Готов ли я теперь сказать, кто поедет на Евро? Мы анализируем исполнение игроков не только после этого матча. У нас уже достаточно информации. Думаю, завтра мы уже практически сформируем заявку, но официальное объявление состоится 1 июня.

Был ли сегодняшний состав приближенным составом на Евро? Сборная Украины всегда отталкивалась от соперника, от его сильных и слабых сторон. Так было и сегодня. Но главное – мы стремились получить ответы на те вопросы, которые нас интересовали. Думаю, мы их получили. С заявкой на Евро практически определились», – рассказал Фоменко.

Напомним, сборная Украины в товарищеском матче обыграла Румынию со счетом 4:3.