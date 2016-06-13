Фоменко: «Ребята старались, но машина всегда остается машиной»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился своими впечатлениями после матча против Германии (0:2).

– Мы сами понимаем, что это был за матч. Теперь это уже история. Нужно двигаться дальше. Готовиться, восстанавливать ребят, чтобы они отошли в первую очередь в психологическом плане. Хорошо, что получили мало желтых карточек. Думаю, ребята понимают, что за матчи их ожидают. Именно в них будет решаться, выйдет ли сборная из группы или нет.



– Вас поразила немецкая команда, которая является чемпионом мира?

– На пресс-конференции перед матчем я уже отвечал на этот вопрос. Это машина. В составе этой команды большое количество индивидуально сильных исполнителей. Никаких сюрпризов не было. Ребята понимали, с кем придется играть, и старались. Но машина всегда остается машиной.

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