Фоменко: «Если Селезнев нужен «Шахтеру», то почему он не может быть в сборной?»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко высказал мнение по поводу перехода нападающего Евгения Селезнева из «Кубани» в «Шахтер».

«Одобряю ли я этот переход? Как я могу одобрять или не одобрять, это же решение Евгения. Точно так же его решением было покинуть «Днепр», перейти в другой клуб, потом закончить сотрудничество с ним и вернуться на Украину. Это ж делал не 18-летний мальчик, а взрослый человек, причем осознанно.

Если он нужен такому клубу, как «Шахтер», почему он не может быть в сборной?», – сказал Фоменко.