Фоменко не подтвердил свой уход из сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал информацию о своем уходе из команды после Евро-2016.

«Попрощаться у нас еще будет время — после матча с Польшей. После всех неприятных событий, которые с нами происходили на Евро-2016, нужно будет время на переосмысление произошедшего. А уже потом будем принимать какое-то решение.

А пока нам предстоит игра с классным соперником. Ребята это понимают и настраиваются соответствующим образом. Думаю, претензий к ним по их выполнению обязанностей завтра не будет», – заявил Фоменко.