Бутко – вне предварительной заявки сборной Украины на Евро-2016

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко не включил в предварительную заявку для участия на Евро-2016 защитника «Амкара» Богдана Бутко. Напомним, ранее пермской командой было получено письмо от Федерации футбола Украины, в котором было сказано, что игрок находится в расширенном списке футболистов, которые будут готовиться в составе национальной команды к предстоящему первенству континента.

Полная заявка украинской сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Бешикташ»), Никита Шевченко («Заря»).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Александр Кучер, Вячеслав Шевчук (все – «Шахтер»), Никита Каменюка («Заря»), Евгений Хачериди («Динамо», Киев), Артем Федецкий («Днепр»).

Полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малышев (все – «Шахтер»), Иван Петряк, Александр Караваев («Заря»), Олег Гусев, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко (все – «Динамо», Киев), Евгений Шахов, Руслан Ротань (все – «Днепр»), Анатолий Тимощук («Кайрат», Казахстан), Евгений Коноплянка («Севилья», Испания).

Нападающие: Роман Зозуля («Днепр»), Филипп Будковский («Заря»), Артем Кравец («Штутгарт», Германия).

Резерв: Иван Ордец («Шахтер»), Вадим Путивцев («Термалика», Польща), Виталий Буяльский («Динамо», Киев), Артем Гордиенко («Заря»).