Фоменко: «Какой смысл продолжать сотрудничество со сборной? Я подаю в отставку»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко объявил о том, что намерен покинуть свой пост.

«Какой смысл продолжать сотрудничество, если задачу, которая была поставлена ​​перед нами, мы не выполнили? Я беру ответственность за отсутствие результата на себя и подаю в отставку. При этом я благодарен Федерации футбола за созданные условия для работы и для подготовки к чемпионату Европы.

Все было на высшем уровне. Спасибо за сотрудничество ФФУ и хочу попросить прощения у украинских болельщиков за то, что не смог оправдать их ожидания», – сказал Фоменко.

Под его руководством сборная Украины не набрала ни одного очка на групповом этапе Евро-2016 и не забила ни одного гола.

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