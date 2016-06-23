Фоменко: «Какой смысл продолжать сотрудничество со сборной? Я подаю в отставку»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко объявил о том, что намерен покинуть свой пост.
«Какой смысл продолжать сотрудничество, если задачу, которая была поставлена перед нами, мы не выполнили? Я беру ответственность за отсутствие результата на себя и подаю в отставку. При этом я благодарен Федерации футбола за созданные условия для работы и для подготовки к чемпионату Европы.
Все было на высшем уровне. Спасибо за сотрудничество ФФУ и хочу попросить прощения у украинских болельщиков за то, что не смог оправдать их ожидания», – сказал Фоменко.
Под его руководством сборная Украины не набрала ни одного очка на групповом этапе Евро-2016 и не забила ни одного гола.
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Источник: ФФУ