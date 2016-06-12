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    Михаил Фоменко - статистика

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Иванович
    Фамилия Фоменко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 19 сентября 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Украина 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.06.2016 Германия 2 : 0 Украина
    16.06.2016 Украина 0 : 2 Северная Ирландия
    21.06.2016 Украина 0 : 1 Польша
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