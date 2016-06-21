Статистика по турнирам

Чемпионат Европы 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Кубок Украины 2008/2009 Чемпионат Украины 2008/2009 Чемпионат Украины 2007/2008