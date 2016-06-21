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Михаил Фоменко
Материалы
Михаил Фоменко - материалы
Украина
19 сентября 1948 (78)
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Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дня
Сборная России и Леонид Слуцкий повторяют антирекорды. Мхитарян – будущий новичок «МЮ». Мората стал игроком «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.06.2016 21:00
17
«Пусть Селезнев играет за ДНР и ЛНР, перевозит семью в Россию». Украинские болельщики – о конфликте в сборной
Украинцы из РФПЛ не попали в сборную. Оправдания тренеров не выдерживают никакой критики. По просьбе «Бомбардира» Сергей Беседин отправился в Одессу на матч сборных Украины и Кипра, чтобы спросить украинских болельщиков, должны ли легионеры из России играть за Украину.
27.03.2016 13:50
31
Почему Украина может не попасть на Евро-2016, а Ибрагимович туда поедет обязательно
Сегодня стартуют отборочные матчи к Евро-2016. «Бомбардир» прикидывает шансы команд оказаться в финальной стадии турнира.
12.11.2015 20:15
12
Россия – Черногория, Украина – Испания и еще 3 матча, которые нельзя пропустить
Многие крутые сборные уже готовы ехать на основное Евро. Но для некоторых вопрос попадания в финальную часть будет решаться в последних играх отбора. «Бомбардир» рассказывает о главных матчах, способных оказать влияние на распределение мест в турнирных таблицах групп.
12.10.2015 18:00
7
Почему сегодня нужно поддержать сборную Украины
Сборная России обязана брать три очка в матче с Лихтенштейном, но в это же время Украина начнет важную игру отборочного цикла Евро-2016 против Словакии. «Бомбардир» рассказывает о том, почему нам сегодня обязательно стоит поболеть за соседей.
08.09.2015 16:49
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