Почему Украина может не попасть на Евро-2016, а Ибрагимович туда поедет обязательно

<p><em>Сегодня стартуют отборочные матчи к Евро-2016. «Бомбардир» прикидывает шансы команд оказаться в финальной стадии турнира.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Украина – Словения</strong></span></p> <p><strong>Даты матчей:</strong> 14 ноября 20:00 и 17 ноября 22:45</p> <p><strong>Прогноз "Бомбардира":</strong> проход Украины в упорной борьбе</p> <p><a href="https:///teams/ukr" target="_blank">Сборная Украины</a> предстала перед нами в роли одной из самых ярких команд отборочного цикла. Ярмоленко и Коноплянка почти вытащили свою команду на Евро, но до прямой путевки не хватило совсем чуть-чуть. Решающим стал матч второго круга против Словакии, когда украинцы не реализовали несколько моментов, позволив сопернику удержать стратегически важную для себя ничью. В итоге словаки присоединились к Испании, еще до последнего тура обеспечившей себе путевку на Евро.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445194190_Селя.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Что мы знаем о <a href="https:///teams/slv" target="_blank">Словении</a>? Именно эти парни выбивали сборную России в стыковых матчах к чемпионату мира в ЮАР. Отличная вратарская бригада и два креативных полузащитника в лице Иличича и Кампля делают эту сборную опасной для любого соперника. Словенцы выступали в отборочной группе с Англией и Швейцарией, выдав несколько куражных матчей. Итоговое третье место для команды Сречко Катанеца действительно оказалось заслуженным. Украине придется приложить максимум усилий, чтобы сломить сопротивление неуступчивых словенцев.</p> <p>Интересно, что в отборочном турнире к Евро-2000 эти команды тоже встречались в стыковых матчах. И тогда успех праздновали именно словенцы. Они, в отличие от украинской сборной, стыковые матчи всегда проводят уверенно. Но, несмотря ни на что, рискнем предположить, что именно Украина поедет на Евро. Слишком уж сильный коллектив подобрался у Михаила Фоменко на данный момент. А турнир рискует серьезно потерять в зрелищности, если Коноплянка или Ярмоленко будут смотреть его по телевизору.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-12-2015-5-00-44-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Швеция – Дания</strong></span></p> <p><strong>Даты матчей:</strong> 14 ноября 22:45 и 17 ноября 22:45</p> <p><strong>Прогноз "Бомбардира":</strong> Шведы катком пройдутся по сопернику</p> <p>Всю силу <a href="https:///teams/swe" target="_blank">сборной Швеции</a> уже успела оценить российская команда. Надо сказать, что не такие уж и грозные оказались эти скандинавы. У сборной Швеции есть один ярко выраженный лидер – Златан Ибрагимович. Если Златан в порядке, то и его партнеры начинают играть в два раза сильнее своих настоящих возможностей. Хотя не все согласны с формулировкой, что Ибрагимович является великим игроком.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445194206_Дания.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>«Ибрагимович – отброс», - не стал подбирать более красочные определения защитник «Бастии» Себастьян Скиллачи. Такая реакция опытного футболиста была вызвана тем, что швед якобы не уважает других игроков. Но в нынешней ситуации важно другое. Как бы все окружающие не относились к фигуре Ибрагимовича, мастерство от него никуда не делось. Он способен протащить сборную Швеции на Евро.</p> <p>Сегодняшняя <a href="https:///teams/dan" target="_blank">Дания</a> по сравнению со своим соперником не выглядит командой, способной выйти победителем из этой схватки. В группе, где было всего пять команд, датчане чудом умудрились занять третье место. Конечно, их преимущество над занявшими четвертую строчку сербами, составляет целых восемь очков, но это ничуть не должно вводить вас в заблуждение. Сборная Швеции обязана показать датчанам, что на Евро действительно должны выступать сильнейшие. Если уж албанцы оказались выше Дании, то почему бы их не обыграть и шведам? </p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-12-2015-5-02-51-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Босния и Герцеговина – Ирландия</strong></span></p> <p><strong>Даты матчей: </strong>13 ноября 22:45 и 16 ноября 22:45</p> <p><strong>Прогноз "Бомбардира":</strong> сборная Ирландии попадет на Евро</p> <p><a href="https:///teams/bos" target="_blank">Сборная Боснии и Герцеговины</a> до последних секунд матча с Кипром не могла быть на сто процентов уверена в своей путевке в стыковые матчи. Самая веселая отборочная группа держала фанатов в напряжении и заставляла судорожно следить за результатами идущих встреч. Израиль и Кипр боролись до последнего, но все-таки уступили боснийцам третью строчку. Конечно, во всем этом веселье сыграло роль и неожиданное преображение Уэльса, но и сборная Боснии по ощущениям все-таки упала на ступеньку ниже. С ирландцами боснийцам будет соперничать действительно тяжело.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445194223_Лонг.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>А вот такая <a href="https:///teams/ire" target="_blank">сборная Ирландии</a> зрителям нравится. Да она наверняка нравится и самой себе! Поставленная игра, где отлично налажена креативная составляющая, просто не может оставить никого равнодушным. Ирландцам не повезло, что в одной группе с ними была имеющая серьезный запас прочности сборная Германии и Польша, где начал зажигать Роберт Левандовски. Именно с поляками Ирландия до последнего вела борьбу за прямую путевку на Евро, но так и осталась на третьем месте. И все-таки скажем, что у сборной Боснии вряд ли есть хоть какие-то шансы в этом противостоянии. Ирландия сейчас выглядит куда более высококлассной командой, которая должна уверенно выходить на Евро.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-12-2015-5-05-11-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Норвегия – Венгрия</strong></span></p> <p><strong>Даты матчей:</strong> 12 ноября 22:45 и 15 ноября 22:45</p> <p><strong>Прогноз "Бомбардира":</strong> Норвегия едет на Евро</p> <p>Мы все готовы пристально наблюдать за ходом баталий именно в этой паре соперников. Поверьте, что, даже посмотрев первый матч между <a href="https:///teams/nor" target="_blank">Норвегией</a> и <a href="https:///teams/hun" target="_blank">Венгрией</a>, вы не захотите терять ни одну из команд. Сборная Норвегии удивила тем, что на равных боролась с Италией и Хорватией. Хорватов такая ситуация даже вынудила сменить главного тренера. Еще по ходу первого тайма заключительного матча с Италией норвежцы занимали промежуточное первое место в отборочной группе! Но затем последовали два пропущенных мяча и победа Хорватии в параллельном матче против Мальты. Сборная Норвегии оказалась на обидной третьей строчке.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445194235_Норв.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Но еще неприятнее все получилось для команды Венгрии. Наверняка многие венгерские футболисты уже готовились к большому празднику по случаю своего попаданию на Евро. Ведь всего один бредовый расклад мог оставить венгров без прямого прохода в финальную часть. Для этого сборной Турции нужно было обыграть Исландию, а Казахстан должен был выиграть у Латвии. Разве это могло вот так сойтись и произойти? Могло. Венгерская команда, всеми силами пытавшаяся еще и выгрызть у Румынии вторую путевку, вынуждена теперь отложить свою поездку на Евро. Возможно, что даже на ближайшие четыре года. Норвегия способна удивить Европу еще раз, а мы, поддавшись на ее ухищрения, голосуем за то, что именно норвежцы в итоге окажутся на Евро.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-12-2015-5-06-41-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><a href="https:///articles/448200" target="_blank"><strong>Кто еще поедет на ЧЕ-2016? Рейтинг читателей "Бомбардира"</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/448376" target="_blank"><strong>Все формы участников Евро-2016 (ФОТО)</strong></a></p>