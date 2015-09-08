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Почему сегодня нужно поддержать сборную Украины

<p><em>Сегодня вечером сборная России обязана брать три очка <a href="https:///online/66358" target="_blank">в матче с Лихтенштейном</a>, но в это же время Украина начнет самую важную для себя игру отборочного цикла Евро-2016. Соперником коллектива Михаила Фоменко станет команда Словакии – недавний лидер группы С. «Бомбардир» рассказывает о том, почему нам сегодня обязательно стоит поболеть за соседей.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч года</strong></span></p> <p>Коллектив Михаила Фоменко имеет неплохие шансы напрямую пробиться в финальную часть Евро-2016. Хотя еще недавно о таких возможностях здесь могли только мечтать. Сборная Словакии в нынешнем отборочном цикле стартовала настолько прытко, что сама от себя такого вряд ли ожидала. Подопечные Яна Козака в первых шести матчах не потеряли ни одного очка, обыграв и сборную Украины (1:0). Однако три дня назад позиции словаков существенно пошатнулись. Висенте Дель Боске готов вот-вот<a href="https:///news/?id=441675" target="_blank"> покинуть Испанию</a>, но сначала хочет достойно выступить с ней на Евро. «Красная фурия» отомстила словакам за обидное поражение в первом круге отбора и вышла на первое место в отборочной группе. Теперь пришла очередь мести и со стороны Украины.</p> <p>В матче с Белоруссией подопечные Фоменко уже гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах. Более того, Украина сейчас лидирует среди всех команд цикла, занимающих третьи места. Все это на данный момент дает ей право прямого попадания на Евро. Но в случае сегодняшнего поражения, к украинцам могут вплотную подобраться другие сборные. Тогда столь приятная привилегия окажется под угрозой потери. Разница между Словакией и Украиной составляет всего три очка. Подопечным Фоменко необходимо обязательно своего соперника побеждать, чтобы обезопасить себя от любых проблем и неожиданностей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441719801_Ярмоленко.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ярмоленко и Коноплянка</strong></span></p> <p>Два самых главных таланта украинского футбола последних лет просто обязаны порадовать нас своей игрой на Евро. Вот только для этого им нужно сначала сделать результат во встрече со Словакией. Переезда Коноплянки и Ярмоленко в большую Европу до нынешнего лета с волнением ожидал каждый любитель европейского футбола. Дождались пока только Евгения, да и не в «Ливерпуле» совсем, где ему уже давно вроде бы самое место, а в испанской «Севилье». Лишний раз подтвердить степень своего таланта Коноплянка уже успел. Его гол в Суперкубке Европы перевел встречу с «Барселоной» в дополнительное время, где только опыт и лучшая физическая готовность помогли каталонцам выиграть трофей.</p> <p>Фигуру Ярмоленко вообще какое-то время связывали с московским «Динамо»! Представьте, как было бы интересно каждый уик-энд наблюдать за Андреем в РФПЛ. Но динамовцы, попав под финансовые санкции, сменили вектор развития. Да и сам Ярмоленко с радостью предпочел такому интересу гипотетический переезд в «Барселону». Однако полузащитник пока так и остается в киевском «Динамо», с которым, правда, не хочет продлевать действующий контракт. В матче против Белоруссии, уходя на замену, полный эмоций Андрей злостно отмахнулся от тренера Михаила Фоменко. Тренер же в этот момент просто держал в уме встречу со Словакией. Он в своих лидерах не сомневается, а без них, уж точно затмевающих по таланту словацкую звезду Гамшика и трудолюбивого Куцку, Евро-2016 будет не таким.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441719813_Украина.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>За ошибки прошлого</strong></span></p> <p>Кому-нибудь вообще хочется, чтобы сборная Украины в очередной раз пролетела мимо крупного турнира? Два года назад украинцы достойно сражались с французами за право поехать на чемпионате мира в Бразилию. Самоотверженная игра Федецкого, умный Ярмоленко, тонко чувствовавший игру Зозуля. То была великолепная команда и злосчастные стыковые матчи, в первом из которых французы были неожиданно биты со счетом 2:0. Но в ответной игре Франция, пользуясь великолепной поддержкой трибун, все-таки сломила сопротивление неуступчивой украинской команды и оставила ее за бортом турнира. Если Украина снова не увидит большого летнего футбола, это будет для нее огромной катастрофой. Тем более что в этой команде собраны действительно талантливые футболисты и поставлена качественная игра. Сборной Украины должен вернуться должок за все предыдущие неудачи, которых в последние годы в украинском футболе накопилось немало.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Предполагаемые составы</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441719850_Сохраненное изображение 2015-9-8_16-24-57.922.jpg" style="width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1441719861_Сохраненное изображение 2015-9-8_16-27-37.624.jpg" style="height:452px; width:350px" /></strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Альтернатива</strong></span></p> <p>Конечно, мы рады видеть на нашем портале людей, горячо поддерживающих сборную Словакии. И сегодня просто нельзя оставить эту команду без внимания. Не забудем отметить тот факт, что словацкая команда заматерела и неплохо подготовилась к отборочному турниру. Словакия показала зубы не только в игре с украинцами, но и дала бой великой по нынешним временам сборной Испании. Боеспособный коллектив Яна Козака не впечатляет звездами. Словаки берут свое командной игрой и отличными болельщиками. К примеру, модель <a href="https://instagram.com/luciajavorcekova/" target="_blank">Люсия Яворчекова</a> – одна из главных фанаток сборной Словакии. Признайтесь, вам уже захотелось посмотреть эту игру вместе с ней?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441719982_Сохраненное изображение 2015-9-8_16-46-9.572.jpg" style="width:450px" /></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/66450" target="_blank">Текстовый онлайн матча Словакия - Украина</a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Словакия Украина Федецкий Артем Гамшик Марек Ярмоленко Андрей Коноплянка Евгений Фоменко Михаил Козак Ян
Комментарии (48)
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karacupa
1441721566
Пока мы "враг и агрессор " мне глубоко фиолетово на все крупные турниры с участием Украины )))))
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Измайловский Кочегар
1441722098
Спина Ярмоленко явно проигрывает груди словачки, так что болеть будем за Словакию! :)
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prosport69
1441722526
За словаков, однозначно :) Губочан, Салата и Тесак должны жечь)
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Barsuk52
1441723980
Только Словаки
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CSKA №1
1441724239
Словакия вперед!!!Дави ХОХЛОВ!!!
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_CSKA_Forever
1441725163
К 2016 году этой страны-попрошайки на карте не будет,зачем они отборочные играют?..
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visumi
1441726350
Cловакам пздок, как и русне в скором будущем
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visumi
1441727586
словакам пздок как и русне в скором будущем
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mihail200606
1441728965
не убедил автор почему же нам надо болеть за украину...
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Анжи Махачкала05
1441730090
Словаки вперед !!!!Желаю 5:0 чтоб Словакия как тузик тряпку украину порвала
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