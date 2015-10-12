Россия – Черногория, Украина – Испания и еще 3 матча, которые нельзя пропустить

<p><em>Многие крутые сборные уже готовы ехать на основное Евро. Но для некоторых вопрос попадания в финальную часть будет решаться в последних играх отбора. «Бомбардир» рассказывает о главных матчах, способных оказать влияние на распределение мест в турнирных таблицах групп. </em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444563763_2229512_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66565" target="_blank"><strong>Армения – Албания - 0:3 </strong></a></p> <p><em>Группа </em><em>I. 11 октября 2015 19:00</em></p> <p>В самом непредсказуемом и жарком матче отбора, проходившем три дня назад на албанской земле, особо тяжких беспорядков зафиксировано не было. Но главное для сборной <a href="https:///teams/iab" target="_blank">Албании</a> даже не это. Команда неожиданно уступила потерявшей все шансы на продолжение борьбы Сербии (<a href="https:///online/66563" target="_blank">0:2</a>) и теперь рискует лишь скромно довольствоваться стыковыми матчами. Однако все по-прежнему в руках именно самой Албании. Сборная Дании, опережающая албанцев всего на одно очко, свою последнюю игру отбора уже провела. Если албанский коллектив сможет в гостях выиграть у <a href="https:///teams/amn" target="_blank">Армении</a>, то именно он напрямую попадет на Евро. Вот только команда Саркиса Овсепяна тоже не захочет отступать. Армяне полны решимости добыть в отборочном турнире хотя бы одну победу, чтобы спасти собственную честь и уйти с последнего места в группе.</p> <p><strong><strong><a href="https:///articles/441813" target="_blank">5 сборных, которые мы можем не увидеть на Евро-2016</a></strong></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444564394_2229572_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66333" target="_blank"><strong>Польша – Ирландия - 2:1 </strong></a></p> <p><em>Группа </em><em>D. 11 октября 2015 21:45</em></p> <p>В этой группе все могло быть уже давно решено и расставлено по местам, но в матчи предыдущего тура неожиданно внесли сумятицу и каламбур в <a href="https:///teams/326#table" target="_blank">турнирную таблицу</a>. Сборная Польши довольствовалась лишь ничьей в матче с ни на что не претендующей Шотландией. А <a href="https:///teams/ire" target="_blank">ирландцы</a> взяли и хлопнули команду Германии (<a href="https:///online/66329" target="_blank">1:0</a>)! Теперь мы имеем такой расклад, что перед заключительными играми немцы лидируют, а на расстоянии всего одного очка от них нога в ногу шагают <a href="https:///teams/pol" target="_blank">Польша</a> и Ирландия. Позициям немцев фактически ничего не угрожает. Им достаточно просто сыграть вничью с Грузией, чтобы даже при ничейном результате параллельной игры не обременять себя подсчетами дополнительных показателей. Но в очной встрече вице-лидеров ожидается настоящая рубка! Причем победа нужнее именно Ирландии, по дополнительным показателям пока полякам проигрывающей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444563784_image.orig.70602.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66365" target="_blank"><strong>Россия – Черногория </strong></a></p> <p><em>Группа </em><em>G. 12 октября 2015 19:00</em></p> <p>С приходом Леонида Слуцкого сборная <a href="https:///teams/rus" target="_blank">России</a> преобразилась. Три победы подряд сделали из нашей команды явного претендента на прямое попадание в финальную часть Евро. Но сделано еще не все. В матче против Черногории россиянам достаточно ничейного результата, чтобы не беспокоиться за исход параллельных игр. У черногорцев встречу пропустит дисквалифицированный Вучинич. Кажется, что будет легко. Да только фланги обороны у нас не основные, ведь вместо Жиркова и Смольникова в расположении сборной уже находятся Щенников и Шишкин. А <a href="https:///teams/chn" target="_blank">Черногория</a> уже показала свое мастерство, едва на одном желание не обыграв лидирующую Австрию (<a href="https:///online/66363" target="_blank">2:3</a>). Если справиться с черногорцами нам по каким-то причинам не удасться, то придеться обратить внимание на матч Швеции и Молдавии. Шведы, к слову, продолжают обещать, что отберут у России прямую путевку на Евро.</p> <p><a href="https:///articles/445035" target="_blank"><strong>«Локомотив» против всех. Как сборная России готовится к матчу с Черногорией</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/444989" target="_blank"><strong>Роман Шишкин: «О вызове в сборную узнал от Димы Тарасова, который прислал СМС»</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444564312_2228093_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66456" target="_blank"><strong>Украина – Испания </strong></a></p> <p><em>Группа С 12 октября 2015 21:45</em></p> <p>Этот важнейший для сборной <a href="https:///teams/ukr" target="_blank">Украины</a> матч не стоил бы нашего внимания, если бы команда Словакии решила все свои вопросы заранее. Однако словаки в предыдущем туре неожиданно уступили Белоруссии (<a href="https:///online/66452" target="_blank">0:1</a>), подарив украинцам большой шанс. Но даже сейчас коллектив Фоменко, судорожно выстраивающий тактику на встречу с грозной Испанией, не может надеяться только на себя. В параллельном матче Словакия будет экзаменовать скромный Люксембург, одержавший в отборочном цикле всего одну победу. Любой результат, кроме победного, здесь станет для подопечных Яна Козака настоящим провалом. Но мы же призываем вас понаблюдать именно за перипетиями матча Украина – Испании. Если уже попавшие на Евро <a href="https:///teams/esp" target="_blank">испанцы</a> позволят украинцам совершить чудо, то мы в любом случае станем свидетелями чего-то особенного! А там уже и словаки могут проиграть…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444564220_2144657_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66396" target="_blank"><strong>Турция – Исландия </strong></a></p> <p><em>Группа А 13 октября 2015 21:45</em></p> <p>Интрига в этой отборочной группе продолжает жить! <a href="https:///teams/ice" target="_blank">Исландия</a> и Чехия уже давно на Евро, но именно им в последнем туре предстоит решать, кто из пары Турция-Голландия сможет побороться в стыках за третью путевку. Шансы по-прежнему больше у турков, имеющих над голландцами два очка преимущества. Чехию подопечные Фатиха Терима обыграли, но теперь им предстоит, возможно, еще более серьезное испытание. Сборная Исландии, ставшая настоящим открытием года, способна создать туркам проблемы на пути к достижению цели. Битва ожидается знатная. Если же <a href="https:///teams/tur" target="_blank">Турция</a> потеряет очки, то ее болельщикам сразу нужно бежать и искать результат матча Голландия – Чехия. Вряд ли в коллектив Блинда еще кто-то верит, но в этом футбольном мире все может произойти.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444564129_2230182_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66424" target="_blank"><strong>Бельгия – Израиль </strong></a></p> <p><em>Группа В 13 октября 2015 21:45</em></p> <p>Сборная <a href="https:///teams/blg" target="_blank">Бельгии</a> уже на Евро. Однако привилегии вершителя правосудия с нее никто снимать не спешит. Команду Израиля нужно наказать! А провинились израильские футболисты в том, что каким-то образом умудрились подарить сборной Боснии шанс на стыковые игры. <a href="https:///teams/isr" target="_blank">Израиль</a> в матче прошлого тура на домашнем стадионе уступил Кипру, а боснийцы обыграли идущий вторым в таблице Уэльс. И все <a href="https:///teams/54#table" target="_blank">перевернулось</a>! Теперь сборной Израиля предстоит всеми силами пытаться сломить более мастеровитого соперника, попутно надеясь на осечку сборной Боснии, играющей с Кипром. Что интересно, даже Кипр еще не потерял шансов зацепиться за стыки! Для этого киприотам нужно побеждать и желать сборной Бельгии любого количество набранных очков в матче против Израиля.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444564048_2144610_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66545" target="_blank"><strong>Италия – Норвегия </strong></a></p> <p><em>Группа Н 13 октября 2015 21:45</em></p> <p>Именно этот матч может показать всю настоящую силу сборной <a href="https:///teams/nor" target="_blank">Норвегии</a>. Той самой Норвегии, неожиданно расположившейся на второй строчке таблицы. На Евро пока не попадает Хорватия, но игры последнего тура все могут изменить. Хорваты в заключительном матче встретятся с Мальтой, в активе которой всего два очка. Здесь в положительном результате никто не сомневается. Но дальше будет только интереснее. <a href="https:///teams/ita" target="_blank">Италия</a> – лидер турнира. А Норвегия, отстающая на два очка, вполне может обойти итальянцев в <a href="https:///teams/30#table" target="_blank">таблице.</a> Если же норвежцы проиграют грозному сопернику, то рискуют довольствоваться только стыковыми матчами. Делайте ставки, господа!</p> <p><strong><a href="https:///articles/444942" target="_blank">Спящий режим. Что происходит со сборной Италии</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/445044" target="_blank">Италия вышла на Евро-2016. Фоторепортаж</a></strong></p>