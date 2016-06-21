Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дня

Германия и Польша вышли в 1/8 финала

Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски забил единственный гол в матче против Украины, а точный удар Марио Гомеса позволил сборной Германии выиграть у Северной Ирландии. Обе игры завершились со счетом 1:0, и немцы возглавили группу С, поляки финишировали вторыми, а Северная Ирландия осталась на третьем месте с надеждой на плей-офф. Украина – четвертая, без голов и без набранных очков.

Германия и Польша вышли в плей-офф, Украина проиграла все три матча. Решающие сражения в группе С

Проиграли больше всех

Сборная России была разгромлена командой Уэльса (0:3) в матче третьего тура группового этапа Евро-2016, и это поражение стало 14-м для сборных СССР, СНГ и России за время выступления на чемпионатах Европы, что позволило встать вровень со сборной Дании – самой проигрывающей командой в истории турнира. Датчане достигли этого показателя за 27 матчей, а сборные СССР/СНГ/России – за 33.

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Слуцкий – на уровне Бышовца

И ничего смешного тут нет. Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий повторил антирекорд Анатолия Бышовца, при котором команда в 1998 году на протяжении шести матчей подряд не побеждала. Тогда Бышовец покинул сборную, а вчера после унизительного поражения от валлийцев Слуцкий заявил, что российскую команду к чемпионату мира-2018 должен готовить другой тренер.

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Замену уже почти нашли

В российских СМИ появилась информация о том, что на пост главного тренера сборной России претендуют сразу несколько специалистов, но главным кандидатом является бывший наставник «Легии» Станислав Черчесов, который в минувшем сезоне выиграл чемпионат и Кубок Польши. Что касается действующего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, то он покинет свой пост после Евро-2016 и будет дальше тренировать ЦСКА.

Украина точно поменяет тренера

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко подтвердил свой уход из национальной команды после матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Польшей: «Эта игра – мой последний матч со сборной Украины. Какой смысл продолжать работу, если не выполняется задача, которая ставится перед тренером?» – сказал Фоменко на пресс-конференции перед игрой. Главным претендентом на пост тренера украинской команды является Андрей Шевченко, который входит в штаб Фоменко.

Мхитарян может продолжить карьеру в «МЮ»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Генрих Мхитарян близок к переходу в«Манчестер Юнайтед». Впрочем, основным препятствием этому трансферу является сумма, за которую англичане хотят приобрести футболиста – всего 25 миллионов евро, тогда как «Боруссия» рассчитывает получить 40 миллионов. В качестве замены Мхитаряну дортмундский клуб нацелен на покупку игрока «Вольфсбурга» Андре Шюррле.

«Трабзонспор» снова попытается купить Таски

Турецкий «Трабзонспор» вновь собирается выкупить у «Спартака» защитника Сердара Таски, однако новые условия возможного трансфера пока не сообщаются. Ранее турецкий клуб был готов включить в сделку нападающего Даме Н'Дойе, а также доплатить один миллион евро.

Мората вернулся в «Реал»

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что форвард туринского клуба Альваро Мората во время летнего трансферного перейдет обратно в «Реал». Сумма сделки составит примерно 32 миллиона евро. «Мората покинет Турин и вернется в Испанию. «Реал» сообщил нам о своем намерении воспользоваться правом выкупа нападающего, мы просто ждем письменного предложения. Но на данный момент шансы, что Мората останется в «Ювентусе», крайне малы», – заявил Маротта. Позже «Реал» сам объявил о переходе Мораты.