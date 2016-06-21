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  • Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дня

Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дня

Германия и Польша вышли в 1/8 финала

Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски забил единственный гол в матче против Украины, а точный удар Марио Гомеса позволил сборной Германии выиграть у Северной Ирландии. Обе игры завершились со счетом 1:0, и немцы возглавили группу С, поляки финишировали вторыми, а Северная Ирландия осталась на третьем месте с надеждой на плей-офф. Украина – четвертая, без голов и без набранных очков.

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Проиграли больше всех

Сборная России была разгромлена командой Уэльса (0:3) в матче третьего тура группового этапа Евро-2016, и это поражение стало 14-м для сборных СССР, СНГ и России за время выступления на чемпионатах Европы, что позволило встать вровень со сборной Дании – самой проигрывающей командой в истории турнира. Датчане достигли этого показателя за 27 матчей, а сборные СССР/СНГ/России – за 33.

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Слуцкий – на уровне Бышовца

И ничего смешного тут нет. Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий повторил антирекорд Анатолия Бышовца, при котором команда в 1998 году на протяжении шести матчей подряд не побеждала. Тогда Бышовец покинул сборную, а вчера после унизительного поражения от валлийцев Слуцкий заявил, что российскую команду к чемпионату мира-2018 должен готовить другой тренер.

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Замену уже почти нашли

В российских СМИ появилась информация о том, что на пост главного тренера сборной России претендуют сразу несколько специалистов, но главным кандидатом является бывший наставник «Легии» Станислав Черчесов, который в минувшем сезоне выиграл чемпионат и Кубок Польши. Что касается действующего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, то он покинет свой пост после Евро-2016 и будет дальше тренировать ЦСКА.

Украина точно поменяет тренера

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко подтвердил свой уход из национальной команды после матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Польшей: «Эта игра – мой последний матч со сборной Украины. Какой смысл продолжать работу, если не выполняется задача, которая ставится перед тренером?» – сказал Фоменко на пресс-конференции перед игрой. Главным претендентом на пост тренера украинской команды является Андрей Шевченко, который входит в штаб Фоменко.

Мхитарян может продолжить карьеру в «МЮ»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Генрих Мхитарян близок к переходу в«Манчестер Юнайтед». Впрочем, основным препятствием этому трансферу является сумма, за которую англичане хотят приобрести футболиста – всего 25 миллионов евро, тогда как «Боруссия» рассчитывает получить 40 миллионов. В качестве замены Мхитаряну дортмундский клуб нацелен на покупку игрока «Вольфсбурга» Андре Шюррле.

«Трабзонспор» снова попытается купить Таски

Турецкий «Трабзонспор» вновь собирается выкупить у «Спартака» защитника Сердара Таски, однако новые условия возможного трансфера пока не сообщаются. Ранее турецкий клуб был готов включить в сделку нападающего Даме Н'Дойе, а также доплатить один миллион евро.

Мората вернулся в «Реал»

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что форвард туринского клуба Альваро Мората во время летнего трансферного перейдет обратно в «Реал». Сумма сделки составит примерно 32 миллиона евро. «Мората покинет Турин и вернется в Испанию. «Реал» сообщил нам о своем намерении воспользоваться правом выкупа нападающего, мы просто ждем письменного предложения. Но на данный момент шансы, что Мората останется в «Ювентусе», крайне малы», – заявил Маротта. Позже «Реал» сам объявил о переходе Мораты.

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Комментарии (17)
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Северный Пушной Звер
1466532783
Да не вытянет Черчесов сборную. Будет возиться с этими же колченогими старпёрами. Курбана Бердыева надо ставить и руки ему не связывать - больше никто ничего сделать не сможет, только Курбаныч постоянно показывает результат.
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Raider26
1466533679
А теперь похуй кто будет тренером. Главное нет и не будет команды, потому-то нет больше впереди международных турниров...
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Виталий1
1466534313
А я и не знал, что в Польше кроме Легии ещё команды есть. Значит пришлось Черчесову у кого-то выиграть, чтобы стать чемпионом аж целой Польши. А нам нужен только Бердыев. Он специалист именно по высасыванию максимума из средненьких команд без звёзд, каковой и является наша сборная. Он может из нашей сборной сделать то же, что Рехагель со сборной Греции. А к нашим игрокам у меня претензий нет. Они очень старались по мере своих возможностей.
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Drapik
1466534727
Черчесов? Почему бы и нет? Человек ответственный, может отфильтрует звезд мирового футбола, которым не стыдно за последнее место в группе. Не потянет? Хз, может и не потянет. С другой стороны, с годами опыта набирается.
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Диктор
1466540011
Я всегда говорил-Слуцкий вне нашего чемпионата,без связей и поддержки Гинера-НОЛЬ.
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Диктор
1466540068
И в принципе я согласен-Бердыев-но ни как не Черчесов.
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Semargl18
1466551508
ну он хоть поорет может матча 2-3 хватит запала на матюках но игры как не было так и не будет.. Бердыева давайте он мастер из ничего лепить что-то и игра появляется.. Да и в Ростове с баблом напряженка все равно
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slawianka
1466559796
Черчесов может клуб хороший возглавить, но в сборную надо Бердыева, вспомните как он со своим составом поднялся на второе место, в отличии от Динамо , когда там звезды разбежались.
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iiiiiws
1466596172
Стас сты сюда не ходи туда ходи снег башка попадёт осень весна все-таки ))) Когда гонял был ворот чик стой лови мячик и защитников матом крой , в р Ф п л показал что тактический скилл стремится к нулю в интервью забавен особенно когда включает быка , в сборную для полного комплекта к нему я бы взял дмитрия нагиева и михаила пореченкова .
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dzhanavar
1466667107
Для полного счастья нам как раз не хватало Черчесова с Бердиевым... А футболисты когда играть начнут то??? Через 2 года???
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