«Дойти хотя бы до полуфинала». 15 смешных цитат о России перед Евро

Нашей команде не хватило техники, мини бульдозер в корне изменил бы расклад во всех матчах!!!!!!!
Нашей команде не хватило техники, мини бульдозер в корне изменил бы расклад во всех матчах!!!!!!!
Глушаков о полуфинале заговорил
А вы говорите Гусев... )))))
Bombardir как-то по-детски троллит. Ну да, говорили люди перед Евро. Большинство из них верили в то, что говорили. Троллить надо товарищей, которым не стыдно за последнее место в группе, за 0:3. И тех, у кто "ждал говна" от фанатов, бронируя билеты на курорт до начала Евро.
Лодыгин лучше всех отжег: "когда мы едем на евро, нашей целью становится победа")))
Не зачем было перед ЧЕ распинаться, что с группы выйдем.
Ребят, что мы это обсуждаем, все в душе прекрасно знали чем это закончится. Просто сами себя обманывали и верили в чудо. А чудес не бывает (по крайней мере с нашей сборной). Это закономерный итог. Жаль только Акинфеева, один играл. Спасибо Игорь за отличную игру.
Вот реально к кому сука никаких претензий ни по одному моменту в играх и после...... Показал что МУЖИК как бы не иг...ходили остальные