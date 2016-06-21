«Дойти хотя бы до полуфинала». 15 смешных цитат о России перед Евро

Выход из группы считался делом решенным, а результат сборной на Евро-2008 грозились даже превзойти. Вспоминаем, до каких небес команду превозносили перед чемпионатом.

Впрочем, ответ на все это был заготовлен еще четыре года назад. И сегодня он актуален как никогда.