Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Дойти хотя бы до полуфинала». 15 смешных цитат о России перед Евро


    5
    Голосов: 2
    21.06.2016 18:00
    Выход из группы считался делом решенным, а результат сборной на Евро-2008 грозились даже превзойти. Вспоминаем, до каких небес команду превозносили перед чемпионатом.

    Впрочем, ответ на все это был заготовлен еще четыре года назад. И сегодня он актуален как никогда.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      vbrezhneff 22 июня 2016, 17:50

      Нашей команде не хватило техники, мини бульдозер в корне изменил бы расклад во всех матчах!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 22 июня 2016, 08:55

      Глушаков о полуфинале заговорил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 22 июня 2016, 02:02

      Глушаков и Комбаров прям звезды, а Слуцкий насчет 20-го числа угадал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 июня 2016, 01:28

      А вы говорите Гусев... )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      serega99 21 июня 2016, 21:38

      Мда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > serega99 21 июня 2016, 22:35

      +++ мда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 21 июня 2016, 21:19

      Bombardir как-то по-детски троллит. Ну да, говорили люди перед Евро. Большинство из них верили в то, что говорили. Троллить надо товарищей, которым не стыдно за последнее место в группе, за 0:3. И тех, у кто "ждал говна" от фанатов, бронируя билеты на курорт до начала Евро.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 июня 2016, 20:10

      одни слова, а игра показала что никто в нашей сборной ничего не стоит за пределами страны. просто дрова

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 июня 2016, 18:48

      Лодыгин лучше всех отжег: "когда мы едем на евро, нашей целью становится победа")))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 21 июня 2016, 18:31

      Не зачем было перед ЧЕ распинаться, что с группы выйдем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      tatarin2007 21 июня 2016, 16:37

      Ребят, что мы это обсуждаем, все в душе прекрасно знали чем это закончится. Просто сами себя обманывали и верили в чудо. А чудес не бывает (по крайней мере с нашей сборной). Это закономерный итог. Жаль только Акинфеева, один играл. Спасибо Игорь за отличную игру.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > tatarin2007 22 июня 2016, 02:45

      Вот реально к кому сука никаких претензий ни по одному моменту в играх и после...... Показал что МУЖИК как бы не иг...ходили остальные

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11