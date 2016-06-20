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    Уэльс разгромил Россию и выиграл группу В. Ключевые моменты кошмарного вечера


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    Голосов: 0
    20.06.2016 21:30
    Команда Бэйла, Рэмзи и Коулмана вышибла нашу команду с Евро и оставила позади себя даже англичан. Главное о вчерашнем ужасе в нескольких видео.

    На Муниципальном стадионе в Тулузе валлийцы унизили сборную России, а англичане не смогли переиграть словаков в Лионе.

    Россия – Уэльс – 0:3 , Видеогалерея

    Словакия – Англия – 0:0 , Видеогалерея

    Финальное положение в группе:

    1. Уэльс – 6

    2. Англия – 5

    3. Словакия – 4

    4. Россия – 1

    Сборная России-24. Все последние новости о нашей команде онлайн

    А вот и 0:3. И это Бэйл. Мы бесславно проиграли и с треском вылетели с чемпионата Европы.

    А от гола Алли словаков спас Шкртел, выбивший мяч с линии ворот.

    Клайн мог отличиться, хорошая возможность у англичан.

    Словакия играет с Англией 0:0. Варди упустил момент.

    0:2. Кошмары в обороне, и нам забил левый защитник Тэйлор.

    Уэльс забил. Рэмзи.

    Еще раз о составе нашей сборной:

    Они еще не знали, что за ужас их ждет.

    Наши прибыли на стадион.

    Валлийцы готовы.

    В Тулузе тихо. Мирно. Солнечно. Так было за пять часов до матча Россия – Уэльс.

    7 матчей сборной России имени Вадима Евсеева

    В Сент-Этьене словаки получают подкрепление в лице крутых парней из Шотландии.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии125
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      Рейтинг: +170

      Gotvig 21 июня 2016, 23:48

      Лучше бы нас дисквалифицировали. Как знал, полностью не один матч не смотрел,так переключал и растраивался. Сейчас Хорватия Испания смотрю, хорваты второй мяч забили. Красавцы, а наша сборная дебилы (на их рожи только стоит посмотреть). Позор. Не нужен нам ЧМ 2018

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 июня 2016, 10:27

      Ну сколько можно??? Каждый большой турнир,результат ноль!!! Наши были самой слабой командой чемпионата... Как это не прискорбно. К сожалению...

      0
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      Рейтинг: +62

      salvor1986 21 июня 2016, 10:02

      Слуцкий ведь является тренером ЦСКА? Т.е. возглавляет армейский клуб и должен иметь офицерское звание? А как офицер он просто обязан застрелиться после такого позора.

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat > salvor1986 21 июня 2016, 10:25

      Армейский легион уже давно никакого отношения к российской армии не имеет, а только пользуется адм. ресурсом и баблом госкомпаний, хотя и имеет статус частного... подобное только в России возможно. И по-этому, речь об офицерской чести вести смешно - Не служил в ВС РФ и не играл в настоящий футбол главный ЦСКА и сборной... и по-этому взялся за дело не по сеньке, решив заработать для клуба миллионы для клуба за каждого представителя в сборной... видимо дела цсковские с баблом совсем плохи, раз пренебрегли вызовом в сборную, действительно лучших. А ведь все дело в организации подготовки сборной, неправильных нагрузках после завершения чемпионата, не умении главного тренера из средних игроков выжимать максимум и не готовности из-за низкой квалификации, создавать боеспособный коллектив из игроков разных команд.... Капелло хоть работал на перспективу, вызывая лучших, а этот думал на базе имеющих опыт игр на международной арене (основной аргумент не вызова в сборную игроков "Ростова"), сыграть лучше чем ЦСКА в еврокубках... и насмешил Европу. Думаю, подобного конфуза при Капелло бы не было. Изначально писал, что Слуцкий не тренер уровня сборной... да и даже ЦСКА, поскольку без решалы Гинера и адм. ресурса кремлевского, армейский легион был бы в середняках РФПЛ. Все-что добывалось армейским клубом, связано с именем Газаева и до сих пор держалось на его багаже... который скоро иссякнет. Сборная играла так же как ЦСКА позорится каждый год в Европе, по-этому иллюзий на успешный результат команды на Евро не было. Создать команду из действительно лучших, Слуцкий не умеет и, понимая это, по команде босса клубного, заинтересованного в получении бабла от УЕФА за игроков сборной, сделал армейских "друзей" костяком команды, чтобы не наигрывать новые тактические связи и схемы.... Хорошие игроки других клубов, злые до побед и не балованные питерскими и цсковскими мииллионными зарплатами, остались дома... и наверно, это хорошо, поскольку мы все увидели уровень главного тренера. И последнее... Слуцкий упорно, под попискивание Гинера, не признает превосходство над собой других российских тренеров и не делал нужных выводов из тех уроков, которые ему преподавали в России - "Ростов" с Бердыевым точно также,без шансов, как вчера УЭльс наших, раскатывал ЦСКА на Дону... но все пытались перевести тот сценарий событий в случайность или ошибки арбитров, продолжая пиарить "гениального" тренера, забывая о его подмоченной репутации много лет назад и трусливой тактике в играх клуба в еврокубках, завоевании трофеев в Стране благодаря помощи арбитров. И вот все стало на свое место... Убирать теперь нужно не только Слуцкого, но и человека который тащил его на пост главного сборной Страны, и по-сути, принимавшего участие в развале нашего футбольного хозяйства (и не только), потыкая прихотям руководителей наших вечных "грандов", сливая Толстых, разрешая его травлю и будоражить общественность созданием УКРОПов, временных схем проведения чемпионата России. Столько скандалов и провалом во всех федерация спортивных еще в нашей Стране не было. Но, наверно, господин Мутко, тоже неприкасаем... Грустно, уважаемые

      -1
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      Рейтинг: +22

      blak1 21 июня 2016, 09:51

      А с лимитом и с евро кубков погонят.Мутко надо снимать. Футбол как в Америке в школьную программу в водить.В институтах и лицеях чтобы свои клубы были.

      1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 21 июня 2016, 09:36

      Слуцкий не причем, хоть кого ставь, а результатов не будет. Так зачем переплачивать?

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 июня 2016, 09:28

      Доверили сборную на полставки тренеру ЦСКА. Доверили сборную трясущемуся на нервной почве человеку,упавшему в юности с дерева и получившему сотрясение мозга.Доверили сборную человеку,открыто признавшемуся в договорняке(Крылья-Терек.Уголо
      вно наказуемое действие и реальное предательство )Доверили сборную человеку,который никогда не играл в футбол(несколько игр в рамке за Городищи -не имеют значения)и только со стороны видел,как работают с мячом классные мастера,но сам не способен пнуть мяч,и кого-то подучить это делать.Кто-то мне скажет: А как же ЦСКА?Столько медалей,кубки! Отвечаю таким: И Вы достигли бы успехов с такими игроками,как в ЦСКА. В остальных командах России(кроме Зенита) собраны комбаровы на комбаровых и паршивлюками погоняются. Бердыев(а он наверняка ждал приглашения в сборную), с его тонким пониманием футбола ,вчера разнёс бы Уэльс по кочкам на контратаках,имея всего одного форварда впереди.

      -1
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      Рейтинг: +22

      Fizruck > yorgenbarenz 21 июня 2016, 09:38

      О каком форварде ты говоришь?Дзюба в упор не попадал(и Тренер не причем абсолютно

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      Рейтинг: +571

      levon_man 21 июня 2016, 09:25

      Вспомните - у немцев был спад - так они не винили тренеров а приняли 3 закона о футболе. Первый - в любой команде, включая и сборную, должно быть не менее 30% игроков моложе 21 года. Второе - 60% команды должно комплектоваться своими воспитанниками, 3-е в командные школы принимают всех всюне зависимости от того, гражданином какой страны он является. Вот и результат, которого они добились за 3-4 года.
      Надо менять структуру а не игру. Она сама изменится

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 июня 2016, 09:10

      И лучшим бомбардиром у нас стал Василий Березуцкий

      1
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      Рейтинг: +15

      Craftsmaster 21 июня 2016, 08:47

      Братья РОССИЯНЕ!
      Поддержим петицию за развитие Футбола в РОССИИ!
      (хотел написать до Евро2016 но подождал провала на турнире)
      Адресовано МУТКО, РФС, РФПЛ, Олигархам и конечно Путину!!!!!!!!!!!!
      Чтобы поднять уровень футбола в России к Чемпионату 2018, и достойно в нём выступить предлагаю: Срочно!,

      1. Создать Футбольный клуб ФК Росиия2018
      2. Учредителем и хозяином клуба (спонсором) назначить РФС
      3. Указом Путина: Обязать всех олигархов и крупнейших госкомпаний, к ежемесячным (квартальным) выплатам на развитие футбола в России и содержание ФК Росиия2018.
      4. Включить ФК Росиия2018 в чемпионат РФПЛ 2016-2017г (с правом участия в международных кубках)
      5. Срочно скорректировать проект календаря игр РФПЛ 2016-2017г
      6. Назначить тренером ФК Росиия2018 отечественного тренера (из тех кто не тренировал сборную и проповедует атакующий стиль игры. Он же – тренер Сборной России.
      7. В качестве игроков ФК Росиия2018 пригласить отечественных футболистов возрастом до 26-27 лет не заигранных за сборную России (Лучших из футбольных клубов РФПЛ и ФНЛ)
      8. Если игрок любого футбольного клуба России дал согласие выступать в ФК Росиия2018, то руководству данного клуба не препятствовать в этом, а оказать содействие.
      9. При наборе игроков в команду тренерам ФК Росиия2018 руководствоваться не только физическими и техническими данными футболиста, а также его морально-волевыми качествами. Для кого ЧЕСТЬ играть за Россию
      10. Заранее оговорить потолок зарплат в команде, чтоб этот потолок не превышал зарплату среднестатистического россиянина (это для связи с народом). Чтоб играли не ради денег, а за честь страны
      11. Во всех международных товарищеских матчах до ЧМ 2018 Сборную России представляют игроки ФК Росиия2018
      12. Самых талантливых футболистов других команд, которые были признаны лучшими в своих командах по народным опросам, приглашать в сборную России на просмотр.
      13. Оградить Тренера Сборной России от влияния из вне от любых структур(футбольных и не фубольных), при выборе игроков на международный матч.
      Возможно только при выполнении этих перечисленных пунктов Нам-Россиянам не будет стыдно за игроков Сборной России. И в ней будут играть не зажравшиеся и зажиревшие от баснословных контрактов люди, которым чсть страны по-барабану, а достойные и талантливые Футболисты.

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      Рейтинг: +628

      somn 21 июня 2016, 07:35

      "А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь!".... Это дедушка Крылов о нашем футболе.

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