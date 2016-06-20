Россия бесславно покинула чемпионат Европы. Все о наших на прошедшем для нас турнире

Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать, и почему тут будет слишком нервно?
Пять опасений о сборной России перед Евро-2016
Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать, и почему тут будет слишком нервно?
Пять опасений о сборной России перед Евро-2016
Не тренировались , а учили выражения Евсеева.
Да уж...Хер нам.С таким составом нам ловить нечего...Бегать кто будет?
ПОВЯКАХ
Boniel+ прав.все слова в точку
Смотрю все игры на Европе.И сделал вывод,что игроки сборной России приехали во Францию туристами.Игроки всех команд на поле рвут жилы,борются за каждый мяч,бегут вперед и видно,что эти люди жаждут победы своей команды.А,что делают в основном наши.Пасы назад,поперек поля,в борьбу или в аут.Никто не открывается,Дзюба приклеивается к защитникам,они бояться получать мяч,потому что нужно что-то дальше делать,а если ты мяч потерял,виноват!А зачем напрягаться?Отбыл номер,ну не получилось,бывает.И так всегда.И,что этим ребятам переживать.Билеты в Майями заказаны,денег куча,девок еще больше.Жизнь удалась, а вы тут со своим футболом!!!
У России 20 июня ,как говорится вопрос Жизни и Смерти.
Вот и хочется узнать,чем занимаются наши кудесники мяча?
Сосут пивасик,флиртуют с мадемуазелями,или все таки тренируются,изучают игру Уэльса?
Или им давно все пох и последняя игра для них формальность и скорей бы домой,а оттуда на Мальдивы,Боа,Сейшелы - заслужили!