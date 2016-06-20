Россия бесславно покинула чемпионат Европы. Все о наших на прошедшем для нас турнире

Чемпионат Европы еще идет, а сборная России покинула его уже на групповом этапе. Весь турнирный путь нашей команды «Бомбардир» отследил при помощи постоянно обновляющегося новостного онлайна.

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