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    Россия бесславно покинула чемпионат Европы. Все о наших на прошедшем для нас турнире


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    Голосов: 0
    20.06.2016 19:00
    Чемпионат Европы еще идет, а сборная России покинула его уже на групповом этапе. Весь турнирный путь нашей команды «Бомбардир» отследил при помощи постоянно обновляющегося новостного онлайна.

    Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать, и почему тут будет слишком нервно?

    Пять опасений о сборной России перед Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +361

      sergan113 21 июня 2016, 07:52

      Вот такой он, футбол Слуцкого периода.

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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 июня 2016, 07:10

      Не тренировались , а учили выражения Евсеева.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 21 июня 2016, 03:18

      Да уж...Хер нам.С таким составом нам ловить нечего...Бегать кто будет?

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      Рейтинг: +10

      aman4ik 20 июня 2016, 18:43

      ПОВЯКАХ

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 июня 2016, 15:47

      Boniel+ прав.все слова в точку

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      Рейтинг: +368

      mik1954 18 июня 2016, 13:12

      На пошли они на хрен и не только потому, что нет результата, а исключительно из за аморфности, люди которые хотят побеждать за собой на поле борозды оставляют, а эти урюки лишь куски дерьма....

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 18 июня 2016, 11:03

      Смотрю все игры на Европе.И сделал вывод,что игроки сборной России приехали во Францию туристами.Игроки всех команд на поле рвут жилы,борются за каждый мяч,бегут вперед и видно,что эти люди жаждут победы своей команды.А,что делают в основном наши.Пасы назад,поперек поля,в борьбу или в аут.Никто не открывается,Дзюба приклеивается к защитникам,они бояться получать мяч,потому что нужно что-то дальше делать,а если ты мяч потерял,виноват!А зачем напрягаться?Отбыл номер,ну не получилось,бывает.И так всегда.И,что этим ребятам переживать.Билеты в Майями заказаны,денег куча,девок еще больше.Жизнь удалась, а вы тут со своим футболом!!!

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 18 июня 2016, 10:29

      У России 20 июня ,как говорится вопрос Жизни и Смерти.
      Вот и хочется узнать,чем занимаются наши кудесники мяча?
      Сосут пивасик,флиртуют с мадемуазелями,или все таки тренируются,изучают игру Уэльса?
      Или им давно все пох и последняя игра для них формальность и скорей бы домой,а оттуда на Мальдивы,Боа,Сейшелы - заслужили!

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      Рейтинг: +979

      TUMS 18 июня 2016, 01:07

      Еще посмотрим...

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      Рейтинг: +628

      somn 16 июня 2016, 16:47

      Изначально было ясно, что наша сборная слаба, но чтобы настолько, я не ожидал.Слабое место, это оборона, там старички. Но молодёжь, типа Головин и Ной... Это провал. Пакуем чемоданы. Буду болеть за словаков.

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