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    «Реал» объявил о подписании Мораты

    «Реал» сообщил о подписании контракта с нападающим Альваро Моратой. Мадридский клуб воспользовался правом обратного выкупа футболиста у «Ювентуса». За испанца «галактикос» заплатили 30 миллионов евро.

    Отметим, в 2014 году «Ювентус» заплатил «Реалу» 20 миллионов евро. В составе туринской команды Мората провел 83 матча в Примере и Лиге чемпионов, в которых забил 22 мяча.

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    Источник: ФК «Реал»

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    21.06.2016 20:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 23 июня 2016, 21:23

      Очень способный нападающий,умеющий забивать архи важные мячи.Благодаря Юве заматерел,набрался опыта и уже успел поиграть и позабивать в финале ЛЧ.Прекрасно выступает на Евро.А самое главное - ему только 22 .Теперь бы не сгноили в арендах или,того хуже, на банке.

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 22 июня 2016, 14:35

      Очень жаль, один из любимейших игроков Юве был. Надеюсь когда-нибудь вернется

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 22 июня 2016, 11:52

      Главное не додуматься его перепродать куда-нить... Лучше все-равно не найти... Вот люди, пишущие, что Мората средненький, моете назвать более удачную замену ему с учетом того, что 1) Ему 22 (а не 28 как Леве, Варди или Агуэро), 2) он испанец и с испанской школой игры (а не британец как Кейн, которые в Испании не играют а уровне), 3) он центронап (а не инсайд, как Пайет, Неймар, Ройс, Гризманн, Обамеянг, коих в Реале жопой жуй).
      Единственная альтернатива, которую я вижу сейчас - Лукаку, но у того нет опыта игры за топ клуб и в Испании он неизвестно заиграет ли...

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 июня 2016, 11:16

      блудный сын вернулся :)

      2
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      Рейтинг: -40

      sierense 21 июня 2016, 21:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      он не тащит,как и погба ,как и многие
      ч какого хера подрастет?

      -12
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > sierense 23 июня 2016, 21:16

      А кто,расскажи,Юве в финал ЛЧ затащил? А в финале Барсе кто забивал?В полуфинале Реалу?Пирло?Видаль?Тевез? А в финале Кубка Италии?А на Евро один из лучших бомбардиров кто?

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > 23 июня 2016, 21:22

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > 23 июня 2016, 21:22

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 июня 2016, 21:39

      После чемпионата Европы его цена подрастет

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      Рейтинг: -40

      sierense 21 июня 2016, 21:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а нахер юве этот мората с 1 гола в 4 игры,дзадза есть для этого

      -11
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 21 июня 2016, 21:23

      за 34 игры 7 мячей и 8 передач для напа? маловато

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 21 июня 2016, 21:17

      а на фиг его продавали та в Юве???

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 21 июня 2016, 20:56

      Очень средний игрок! Опять будет на банке сидеть, через года перейдет в какой-нибудь середняк!

      -1
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