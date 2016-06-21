«Реал» объявил о подписании Мораты

«Реал» сообщил о подписании контракта с нападающим Альваро Моратой. Мадридский клуб воспользовался правом обратного выкупа футболиста у «Ювентуса». За испанца «галактикос» заплатили 30 миллионов евро.

Отметим, в 2014 году «Ювентус» заплатил «Реалу» 20 миллионов евро. В составе туринской команды Мората провел 83 матча в Примере и Лиге чемпионов, в которых забил 22 мяча.

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