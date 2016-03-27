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  • «Пусть Селезнев играет за ДНР и ЛНР, перевозит семью в Россию». Украинские болельщики – о конфликте в сборной

«Пусть Селезнев играет за ДНР и ЛНР, перевозит семью в Россию». Украинские болельщики – о конфликте в сборной

Богдан Стороженко

Инженер на швейной фабрике, Бровары

Как болельщику сборной Украины с 24-летним стажем, с 1992 года, мне очень неприятно, что политику смешивают с футболом. Я понимаю, что футбол без политики невозможен. Понимаю, что это взаимосвязанные механизмы. Понимаю, что футбол – это своего рода инструмент для политиков. Но то, что происходит в последнее время – это уже явный перебор.

Как можно вести такую пропаганду, чтобы наших футболистов из чемпионата России не вызывали в сборную? Мы что Испания или Бразилия, где можно спокойно набрать два, а то и три равных составов. Играй наши футболисты в Англии, Германии или Испании, тогда еще можно *** [выпендриваться]. Но разве у нас много таких защитников как Бутко? Или нападающих уровня Селезнева? На чемпионате Европы нужно играть все силы отдать, по максимуму сыграть! И брать надо лучших из лучших.

Очень надеюсь, что Михаил Иванович Фоменко не пойдет на поводу у всех этих радикально-настроенных патриотов и политиков, а возьмет во Францию самых лучших игроков. Мы должны играть на Евро в оптимально-боевом составе. Очень хочется, чтобы наша команда выступила достойно, как это было в Германии. Помните, как мы вошли в Германии [на чемпионате мира-2006] в восьмерку? Вот это были времена!

Олег

Военнослужащий, Одесса

У меня в АТО погиб брат, дядя и двое близких друзей. Сам я дважды принимал участие в боевых действиях. Был ранен. Когда в тебя стреляют, только так можно вкурить, что такое враг. На словах это невозможно ни понять, ни объяснить. Легко рассуждать тем, кто смотрит все только по ящику.

В Одессу на матч нас пригласила одна общественная организация. Ее сотрудники организовали транспорт, собрали всех наших, подарили билеты. Очень классные ребята. Приятно, что хоть кто-то о нас не забывает, заботится, поддерживает.

Мне приятно находиться на этом стадионе, смотреть футбол и на наших пацанов. Они тоже ведь воины, бьются за престиж Родины. Вдвойне приятно, что среди них нет рвачей и предателей. Селезнев? Да, я про него. Еще могу понять тех, кто давно уехал. Контракт просто так не расторгнуть, но он поперся в Россию перед чемпионатом Европы. За бабки они продадут все: вчера играл в клубе Коломойского, сегодня уже в России. Сколько пацанов болели за него и «Днепр» в Лиге Европы? Теперь они готовы его на части порвать.

Почему я против, чтобы игроки с российских клубов играли в сборной? Во всех составах, журналах, напротив фамилий футболистов пишут клубы и города, где они играют. Как это будет выглядеть, если рядом с Украиной будет Россия? Над нами будет смеяться вся Европа: «Что за война такая, если пол-состава сборной в российских клубах?» Во время войны не может быть дружественных отношений ни в одной из областей. У нас в отряде всегда болели против сборной России и русских клубов в еврокубках.

Пускай лучше сборная Украины будет не такой сильной по именам, зато играть будут настоящие патриоты. Ребята, которые гораздо больше достойны флага своей страны. У них есть свои принципы и чувство патриотизма. За них будет болеть весь наш народ. И у такой команды гораздо больше шансов выступить лучше. У них есть сплоченность, гордость и чувство патриотизма.

Тарас

Студент, Белая Церковь

Я из Белой Церкви. Болею за свой «Арсенал-Киевщину». Да, мы играем во второй лиге, но это моя команда! Правильный принцип у англичан: «Support [your] local team». Мне глубоко по барабану, что там происходит у киевского «Динамо», «Шахтера» или «Металла». У нас свои локальные разборки с местной «Росью». Сборная – другое дело. За Украину я болеют также как и за свой клуб, потому что это сборная моей страны, и она представляет мою Родину! Для меня все игроки одинаковые и главное, чтобы они побеждали.

Не понимаю тех, кто делит сборников на «динамовских» и «шахтерских». Киевские и донецкие «меряются пиписьками», даже когда дело доходит до сборной. Забудьте хоть сейчас [про соперничество], объединитесь и дружно болейте за страну. А они на полтора часа не могут угомониться. Даже сейчас я стараюсь даже не смотреть, в каком клубе играет тот или иной игрок. Если он забивает или приносит другую пользу сборной, пусть играет хоть в «Динамо», хоть в «Спартаке», хоть на другой планете.

Я ненавижу Россию за все, что произошло, но разве в этом виноваты наши пацаны, которые играют в русском чемпионате? Почему их не должны вызывать в сборную? Воюют-то не футболисты! Когда кто-то начинает гнать, что Женя Селезнев предатель, мне хочется *** [ударить] ему в лицо! Человек выкладывается за сборную в каждом матче, а его «чмырят», что он поехал в Краснодар. И таких патриотов у нас много. Один мой знакомый Селезнева тоже сильно ненавидел за переход в «Кубань». А когда ему предложили поехать в Москву на заработки и сказали, что дадут бабок в четыре раза больше, чем в нашей Белочке (Белая Церковь – «Бомбардир»), так он готов был пешком идти в Россию.

Владимир Коротенко

Преподаватель математики, Черноморск

Все российское сейчас автоматом становиться вражеским. Я сам родился и живу в Ильичевске. Это 12 километров от Одессы. Но даже наш городок переименовали недавно в Черноморск, чтобы не было связи с социалистическим названием в честь бывшего лидера СССР, а значит и связи с Россией. Не важно, касается это политики, экономики, спорта или футбола.

За что воюют наши ребята и рискуют своей жизнью? Футболисты персоны публичные и своим примером они должны показывать пример простым людям. Показывать пример положительный. Что будет, если завтра Россия даст больше денег и другим нашим людям? Они тоже туда переметнутся? Купить ведь можно многих.

Я хочу радоваться за успехи украинских футболистов, но не могу смотреть на то, как они своей игрой делают счастливыми русских. Вы можете себе представить, чтобы наши футболисты играли в немецких командах во времена Второй мировой войны?

У каждого человека свой выбор в жизни. Если Селезнев и другие, кто играет в России, хотят там продолжать свою карьеру, то пусть перевозят свои семьи и не возвращаются. Я не говорю, что они плохие или хорошие, но нам с ними не по пути. Пускай играют за сборную ДНР или ЛНР, если не имеют права уже играть за Россию. Их возьмут с радостью.

Мне приятнее смотреть на нашу молодую команду. Да, выиграли у Кипра всего в один гол. Но это лучше, чем 5:0 с голами тех, кто играет в российских клубах.

Яков Исакович Зильбельман

Пенсионер, Одесса

Ты бачишь, как любят футбол у нас в Одессе? Люди пришли поболеть за свою команду, их не остановило, что не приехали Коноплянка и Хачериди, а играем с Кипром. Одесситы пришли поддержать свою сборную, почти 25 тысяч!

Наши СМИ любят делать из нас врагов народа. Что мы сепаратисты, хотим повторения Донбасса, в состав России войти. Говорят, что мы ненавидим украинцев! Люди видят врагов друг в друге. Зачем натравливать против наши ребят в России людей в стране? Селезнев теперь вообще врагом номер один. Сделали его предателем, будто он чуть ли не из армии дезертировал и присягу принял.

Много тех, кто все понимает. Надеюсь, что Фоменко действительно не вызвал игроков [из российской лиги], только потому, что это товарищеские матчи и он хочет других посмотреть. Не нужно ставить к голове тренера политический пистолет. Если политики будут указывать, кого ставить в состав, нам кранты. Нечего делать на Евро. Кипр еле-еле обыграли.

Вообще не понимаю тех, кто пропагандирует против наших футболистов. Имейте совесть! Выкиньте Селезнева, и чего, много пользы будет от того, что он дома пятки чешет? Как говорят: возьму билет и пойду пешком назло кондуктору. Дурь! Зачем своими же руками делать себя слабее?

Украина Украина Селезнев Евгений Фоменко Михаил
Комментарии (31)
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msbleff
1459006824
на нож хохлов надо.
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Измайловский Кочегар
1459007531
Да, наглядно... Хохлы там у себя воют с Россией, а Россия тут и не знает, что она оказывается с кем-то воюет. В общем, меньше смотрите телевизор, братья хохлы.
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kabuzyaka
1459007690
Да, уж, промыли мозги хохлам..... кошмар!
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Странник-07
1459016381
наверно это их дело . хотят приглашают ,не хотят не приглашают.не суйте свой нос в чужие сборные.
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JI e x a
1459020129
Да уж, ребята... а там-то, оказывается, на полный ход идет война с Россией. Кто подскажет, как дела на фронте? До Москвы не дошли еще "братья-украинцы"??
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SportsMaNs
1459033365
Хохлы ...тупые хохлы ... что же вам все неймется? Вы ездите по России как люди,вас не трогают,вам чмырям платят и относятся как к своим,а вы сидите там и ерунду трындите. Тупые...тупые....тупые ... политика - футбол .. все в одном лице,а кто кормить завтра будет Селезнева? Зинченко? да и других ребят...кто? Ваша нищяя страна?
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m40
1459066924
Эх какой бы сейчас хохлосрач был бы под этой статьёй на соккере...Из пяти мнений представленных в статье, первое и последнее вменяемые. У остальных говно в головах, война какая то...А про поход пешком до Москвы умилительно.
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3ton
1459074666
заголовок , конечно ппц )) но дальше уже перебор , понятно , что украинцам промывают хорошо мозги и за них страдают соседние государства но писать провокационную статью , чтобы тут срач был , нельзя сайт должен быть "адекватным" ПЫСЫ: Как человек может быть "врагом" , если он поехал зарабатывать деньги для своей семьи .
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swot1205
1459077111
ну вы и дибилойды хохлы....сами страну свою отымели, а Россия виновата. Псевдопатриоты. Гнилой народец, что тут сказать
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Gwynbleidd
1459100268
Самое неприятное, что вменяемых(по крайней мере молодых) на Украине осталось мало... Причем промывать мозги там начали с 96-97 года. Я с 95 года не живу в Харькове, отец военный по всему союзу мотались, везде было нормально и в Харькове. Но когда последний раз приезжал на Украину уже было видно, как мои друзья меняются и как им промывают мозги, что у них все лучше, чем в России и тд и тп. А то что в России живут враги это вообще маразм! Как и то, что они думаю что с Россией воюют! Я конечно понимаю, что были там и наши военные(пусть и в незначительной части), но это не война с Россией, полноценная война кончилась бы за полгода, если не меньше! Даже с учетом, что у нас сейчас армия не как в союзе, но у нас армия участвовала в 2-х войнах уже! А на Украине все это время медленно но верно все разваливали и к чему это привело, все видели! А то что украинцы воевать в принципе то не очень умеют, а тем более хотят это не для кого не секрет! З.Ы. Жаль что так людям головы задурили, но как то же надо было объяснить почему так х..во живут...
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