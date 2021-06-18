Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Михаил Фоменко
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
2
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
Реклама
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня! Делайте ставки, получив до 17000 рублей бесплатно
12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Михаил Фоменко - новости
Тренер
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Фамилия
Фоменко
Гражданство
Украина
Дата рождения
19 сентября 1948
Статистика
Новости
Статьи
Посты
18 июня 2021
15:00
Экс-тренер сборной Украины Фоменко – о деньгах за участие Зинченко в Евро-2016: «Это дебилизм. Всe, до свидания»
2
14:18
Тренеров сборной Украины обвинили в получении денег от «Уфы» за участие Зинченко в Евро-2016
17
21 апреля 2017
10:12
Заваров до сих пор не знает причин увольнения из сборной Украины
2
23 июня 2016
23:46
Фоменко: «Не обвиняю игроков, но коллектива в сборной не было»
1
19:45
Фоменко: «Какой смысл продолжать сотрудничество со сборной? Я подаю в отставку»
18
21 июня 2016
22:42
Фоменко: «Желаю, чтобы не было работы на «фуфло»
13:27
Фоменко: «Матч против Польши – мой последний на посту главного тренера сборной Украины»
4
04:47
Фоменко: «В матче с Польшей шанс получат те, кто до этого оставался в запасе»
20 июня 2016
20:21
Фоменко не подтвердил свой уход из сборной Украины
19 июня 2016
14:53
Шевченко – основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины
2
01:30
Фоменко сообщил игрокам сборной о своем уходе
4
17 июня 2016
17:30
Фоменко: «Нужно у Ярмоленко спрашивать, где его лидерские качества»
1
16 июня 2016
21:37
Фоменко: «Поражение от Северной Ирландии? У Украины отсутствовал коллектив на поле»
1
15 июня 2016
22:27
Фоменко: «С Германией Зинченко не выпадал из игры, но и не изменил ее лучшую сторону»
13 июня 2016
01:20
Фоменко: «Ребята старались, но машина всегда остается машиной»
01:09
Фоменко: «У Селезнева не получилось, а Зинченко просто молодой»
6
12 июня 2016
04:38
Фоменко: «В некотором плане нам повезло, что сразу играем с Германией»
30 мая 2016
08:42
Фоменко: «С заявкой на Евро практически определились»
1
29 мая 2016
16:48
Фоменко: «Мы ждем, когда родится новый Шевченко»
1
27 мая 2016
12:12
Фоменко: «Если Селезнев нужен «Шахтеру», то почему он не может быть в сборной?»
1
21 мая 2016
06:12
Шевченко: «Девич и Фоменко не конфликтовали»
19 мая 2016
20:18
Бутко – вне предварительной заявки сборной Украины на Евро-2016
17:43
Фоменко: «По некоторым позициям были вопросы»
1
17:05
Селезнев и Девич не вошли в расширенный состав сборной Украины
12
20 апреля 2016
09:50
Фоменко: «Нам нужно было заиграть Зинченко за главную команду»
6
30 марта 2016
19:00
Фоменко: «Если Ярмоленко хотят видеть в своем составе лучшие клубы Англии, он не должен упускать возможность»
3
25 марта 2016
08:59
Фоменко: «Селезнев получил негативные оценки специалистов»
8
23 марта 2016
21:30
Ташуев: «У всех, кто приезжает на Украину, появляется какая-то вирусная инфекция»
3
17 марта 2016
21:28
В понедельник Фоменко объяснит невызов игроков из РФПЛ в сборную Украины
6
17:37
Фоменко не вызвал в сборную Украины футболистов из чемпионата России
1
Предыдущая
1
2
3
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение