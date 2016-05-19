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  • Селезнев и Девич не вошли в расширенный состав сборной Украины

Селезнев и Девич не вошли в расширенный состав сборной Украины

19 мая 2016, 17:05
12

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко назвал расширенный состав своей команды для подготовки к чемпионату Европы 2016 во Франции. Отметим, что бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев не попал в этот список, как и нападающий «Рубина» Марко Девич.

Расширенный состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Бешикташ»), Никита Шевченко («Заря»);

Защитники: Евгений Хачериди («Динамо»), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук (все – «Шахтер»), Артем Федецкий («Днепр»), Никита Каменюка («Заря»);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Олег Гусев, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все – «Динамо»), Анатолий Тимощук («Кайрат»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев (все – «Шахтер»), Евгений Шахов, Руслан Ротань (оба – «Днепр»), Иван Петряк, Александр Караваев (оба – «Заря»), Евгений Коноплянка («Севилья»);

Нападающие: Филипп Будковский («Заря»), Роман Зозуля («Днепр»), Артем Кравец («Штутгарт»).

Резерв: Иван Ордец («Шахтер»), Артем Путивцев («Термалика»), Виталий Буяльский («Динамо»), Артем Гордиенко («Заря»).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Украина Украина Девич Марко Селезнев Евгений Фоменко Михаил
Комментарии (12)
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Kuban23
1463672887
лол, Тимощук из Кайрата, лучше 30 летнего Селезнева? Без которого проблем в нападении итак хватает? Ну тогда посмотрим поглядим...
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1463677240
Пиар утке не помог.
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sargassov
1463681155
На этом сказалась игра в политически неправильном чемпионате)
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vovko
1463686792
Если Тимоху взяли, надо брть и СаШо
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Андрей Ермошин
1463687405
Политика возобладала, эти игроки ничем не хуже приглашенных, а Селезнев пожалуй и лучше оных.
Ответить
Chernyi Lis
1463688357
пусть радуются...украине ниче не светит...вылетит сразу...точно говорю..)
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DIDI 23
1463690656
Значит своей игрой тренера сборной не впечатлили.
Ответить
gennadiy
1463718700
Здались они нам,как собаке пятая нога
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BarcelonianDestroyer
1463767504
Тут уже как на Евровидении из жалости вам не помогут,разорвут и плюнут в лицо
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