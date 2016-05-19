Селезнев и Девич не вошли в расширенный состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко назвал расширенный состав своей команды для подготовки к чемпионату Европы 2016 во Франции. Отметим, что бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев не попал в этот список, как и нападающий «Рубина» Марко Девич.

Расширенный состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Бешикташ»), Никита Шевченко («Заря»);

Защитники: Евгений Хачериди («Динамо»), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук (все – «Шахтер»), Артем Федецкий («Днепр»), Никита Каменюка («Заря»);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Олег Гусев, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все – «Динамо»), Анатолий Тимощук («Кайрат»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев (все – «Шахтер»), Евгений Шахов, Руслан Ротань (оба – «Днепр»), Иван Петряк, Александр Караваев (оба – «Заря»), Евгений Коноплянка («Севилья»);

Нападающие: Филипп Будковский («Заря»), Роман Зозуля («Днепр»), Артем Кравец («Штутгарт»).

Резерв: Иван Ордец («Шахтер»), Артем Путивцев («Термалика»), Виталий Буяльский («Динамо»), Артем Гордиенко («Заря»).