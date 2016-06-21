Фоменко: «В матче с Польшей шанс получат те, кто до этого оставался в запасе»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Польши. Напомним, украинцы уже лишись шансов на выход в плей-офф, и эта игра не имеет для них турнирного значения.

«Завтра мы дадим шанс тем игрокам, которые в предыдущих матчах оставались в запасе.

Мне не на что жаловаться, поскольку футболисты очень хорошо подготовились. Что касается моего будущего, то решение будет принято после Евро.

Мы хотим извиниться перед болельщиками, и я думаю, что игроки постараются исправить отношения с фанатами.

Не очень хорошо вносить изменения в команду, но они определенно будут», – сказал Фоменко.

Матч Украина – Польша состоится во вторник, 21 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.