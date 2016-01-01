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    Экс-тренер сборной Украины Фоменко – о деньгах за участие Зинченко в Евро-2016: «Это дебилизм. Всe, до свидания»

    Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отреагировал на обвинения в том, что ему платили за участие защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матчах Евро-2016.

    «Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... Это даже нельзя назвать нормальными делами. Как может такое быть? Это дебилизм. Все, до свидания», – сказал Фоменко.

    • Матчи за сборную нужны были Зинченко для получения рабочей визы в Англии.
    • Тренерам сборной Украины якобы платила «Уфа».
    • Цена – 1 тысяча долларов за минуту игрового времени на Евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tribuna.com

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