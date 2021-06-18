Экс-тренер сборной Украины Фоменко – о деньгах за участие Зинченко в Евро-2016: «Это дебилизм. Всe, до свидания»

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отреагировал на обвинения в том, что ему платили за участие защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матчах Евро-2016.

«Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... Это даже нельзя назвать нормальными делами. Как может такое быть? Это дебилизм. Все, до свидания», – сказал Фоменко.