Селезнев, Бутко и Зинченко примут участие в Евро-2016

Стала известна окончательная заявка сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы во Франции. Отметим, что в нее попали трое игроков, выступавших в прошедшем сезоне в РФПЛ – Евгений Селезнев (экс-«Кубань»), Богдан Бутко (экс-«Амкар») и Александр Зинченко («Уфа»).

Полный состав сборной Украины выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Бешикташ», Турция), Никита Шевченко («Заря»).

Защитники: Евгений Хачериди («Динамо»), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук (все – «Шахтер»), Артем Федецкий («Днепр»), Богдан Бутко («Амкар"/"Шахтер», Россия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все – «Динамо»), Анатолий Тимощук («Кайрат», Казахстан), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (все – «Шахтер»), Руслан Ротань («Днепр»), Александр Караваев (оба – «Заря»), Евгений Коноплянка («Севилья», Испания), Александр Зинченко («УФА», Россия).

Нападающие: Филипп Будковский («Заря»), Роман Зозуля («Днепр»), Евгений Селезнев («Шахтер»).

Украинцы сыграют на Евро-2016 в группе С, где ее соперниками будут Германия, Польша и Северная Ирландия.