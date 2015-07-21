Валентин Иванов: « У Бутко была опорная рука»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал эпизод, случившийся в матче первого тура РФПЛ между «Амкаром» и «Краснодаром». На 38-й минуте мяч после удара нападающего гостей Фeдора Смолова попал в руку защитнику Богдану Бутко, но арбитр матча Алексей Матюнин пенальти в ворота хозяев не поставил. При этом уже после маттча сам Бутко признался, что действительно сыграл рукой.









«Тут, что называется, опорная рука. Человек падал на эту руку. Если бы был контакт с другой рукой, была бы проблема защитника. Но тут ситуация из тех, когда мяч попадает в опорную руку. Если не ошибаюсь, такая ситуация была не так давно в переходном матче между «Томью» и «Уралом». Там мяч тоже попал в опорную руку, и тогда судья тоже не назначил пенальти. На встречах с командой мы показывали такие ситуации, говорили об этом», — сказал Иванов в эфире телеканала «Наш футбол». «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!



