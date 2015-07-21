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    Валентин Иванов: « У Бутко была опорная рука»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал эпизод, случившийся в матче первого тура РФПЛ между «Амкаром» и «Краснодаром». На 38-й минуте мяч после удара нападающего гостей Фeдора Смолова попал в руку защитнику Богдану Бутко, но арбитр матча Алексей Матюнин пенальти в ворота хозяев не поставил. При этом уже после маттча сам Бутко признался, что действительно сыграл рукой.

    «Тут, что называется, опорная рука. Человек падал на эту руку. Если бы был контакт с другой рукой, была бы проблема защитника. Но тут ситуация из тех, когда мяч попадает в опорную руку. Если не ошибаюсь, такая ситуация была не так давно в переходном матче между «Томью» и «Уралом». Там мяч тоже попал в опорную руку, и тогда судья тоже не назначил пенальти. На встречах с командой мы показывали такие ситуации, говорили об этом», — сказал Иванов в эфире телеканала «Наш футбол».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 20:49
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    Комментарии (6)
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    and_2303
    1437502640
    и каков вердикт?
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    Krasnodar 123
    1437504529
    Странно за несколько минут до этого эпизода Артуру влепил желтую за такую же опорную руку, про этот момент никто и не вспомнил .
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    Expert_Buben
    1437506460
    Так рука или нет!?
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    Expert_Buben
    1437506510
    А может он этой рукой чесал что нить и это уже не рука?
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    112910415
    1437537355
    опорная рука- дело тонкое
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    ologreds
    1694997572
    numo436296
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