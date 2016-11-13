Бутко: «Уже четвертую игру подряд с 60-65 минуты мы начинаем садиться в оборону»

Защитник сборной Украины Богдан Бутко пообщался с журналистами после домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Финляндии (1:0).

«Тяжелый был второй тайм, были ошибки, но главное – победа. Для дальнейшей борьбы это лучше. Закрепили этот год победой.

У нас была установка играть низом через пас. В первом тайме поле было в лучшем состоянии, потом трудно было играть в пас, и финны пошли большими силами вперед.

Уже четвертую игру подряд с 60-65 минуты мы начинаем садиться. Такая почему-то тенденция, играем больше от обороны. Тренеры будут указывать на ошибки.

Первый тайм хороший и второй тоже неплохой, но были некоторые ошибки, думаю, что они исправятся. Нужно исправлять. Думаю, все будет в порядке, нам все расскажут», – сказал он в эфире телеканала «Футбол 1».