Бутко: «Судья «придушил» Украину в матче с Турцией»

Защитник сборной Украины Богдан Бутко отметил, что игра сборной Турции в первом тайме матча отбора ЧМ-2018 была просто ужасной. Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:2.

«Ожидали от турков того футбола, что был во втором тайме. Все же мы играли на выезде. Тем не менее, хорошо начали встречу, забили два мяча. Обидно, что пропустили нелепый гол в концовке первого тайма. Уйди мы на перерыв при счете 2:0, было бы полегче. А когда поединок близился к завершению, то наша команда банально подсела: сидели слишком низко, плохо выбегали в контратаки, стали много фолить. Не хватало спокойствия. Да и судья начал нас немножко душить. Хотелось бы лучшего результата, первой победы. Но имеем лишь ничью. Нужно будет разобрать нашу игру, сделать определенные выводы», – сказал он.