Егоров: «Федун в «Спартаке» прожигал точно то же народное достояние, что и «Газпром» в «Зените»

Блогер, бывший спортивный журналист, болельщик «Спартака» Дмитрий Егоров проанализировал спустя годы время Леонида Федуна в клубе.

«Активно подхватывается тезис, что у «Спартака» нет лица. Оно не просто потеряно, его нет. Нравится улавливать тенденции.

Причем, в отличие от коллег, я бы не стал сбрасывать отсутствие лица на нынешний «Лукойл».

Лицостирательством планомерно занимался еще и сам Леонид Федун. При нем был потерян Дзюба. При нем был потерян Погребняк. При нем был потерян любой игрок, который подавал голос и в течение карьеры становился успешным.

При нем тасовались тренеры. При нем рекордные комиссии платились агенты. При нем клуб бросало то к Родионову, то к Газизову, то к Цорну.

Тэйк про «личные деньги» Федуна мне тоже не нравится. Нефтяные деньги в России не могут считаться личными. Он прожигал точно то же народное достояние, что и «Газпром». Но «Газпром» год за годом брал титулы в России и Европе. А Федун что брал?

Вредительство и паразитирование на истории продолжается 25 лет. Нет, речь не об инфраструктуре. Речь именно про лицо. Видели лицо бывшего интеллигентного человека? Ну, вот такое оно у «Спартака».

И это лицо не должно быть использовано в микрополитиграх. Вот сейчас плохие, а Федун хороший. Федун обычный. 20 лет он проигрывал конкуренцию буквально во всем и сделал таким же обычным «Спартак». А сегодня – сегодня вообще пустота», – написал Егоров.