  • Егоров: «Федун в «Спартаке» прожигал точно то же народное достояние, что и «Газпром» в «Зените»

Егоров: «Федун в «Спартаке» прожигал точно то же народное достояние, что и «Газпром» в «Зените»

22 марта, 09:58
30

Блогер, бывший спортивный журналист, болельщик «Спартака» Дмитрий Егоров проанализировал спустя годы время Леонида Федуна в клубе.

«Активно подхватывается тезис, что у «Спартака» нет лица. Оно не просто потеряно, его нет. Нравится улавливать тенденции.

Причем, в отличие от коллег, я бы не стал сбрасывать отсутствие лица на нынешний «Лукойл».

Лицостирательством планомерно занимался еще и сам Леонид Федун. При нем был потерян Дзюба. При нем был потерян Погребняк. При нем был потерян любой игрок, который подавал голос и в течение карьеры становился успешным.

При нем тасовались тренеры. При нем рекордные комиссии платились агенты. При нем клуб бросало то к Родионову, то к Газизову, то к Цорну.

Тэйк про «личные деньги» Федуна мне тоже не нравится. Нефтяные деньги в России не могут считаться личными. Он прожигал точно то же народное достояние, что и «Газпром». Но «Газпром» год за годом брал титулы в России и Европе. А Федун что брал?

Вредительство и паразитирование на истории продолжается 25 лет. Нет, речь не об инфраструктуре. Речь именно про лицо. Видели лицо бывшего интеллигентного человека? Ну, вот такое оно у «Спартака».

И это лицо не должно быть использовано в микрополитиграх. Вот сейчас плохие, а Федун хороший. Федун обычный. 20 лет он проигрывал конкуренцию буквально во всем и сделал таким же обычным «Спартак». А сегодня – сегодня вообще пустота», – написал Егоров.

  • Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
  • При нем команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • По окончании сезона-2021/22 «Лукойл» выкупил клуб у Федуна.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (30)
NewLife
1774168614
Меня порадовал этот пост блохера, подхваченный "сторонниками" Спартака в Бомбе. Он означает одно - у блох истерика, поскольку несмотря на место в таблице, унаследованное от предыдущих тренеров, Спартак сейчас силен и страшен. Опарыши в панике, так как псевдо юбилейные сейчас по игре никакущие. Бомбардир, давай больше Егорова, чтобы все видели тупизну и хейтерство ваших редакторов, печатающих такую блевотину.
Дубина
1774169093
Идиот! Как и три клона блох на сайте!!!
FWSPM
1774169126
Федун образец некомпетентного управленца тут не поспоришь. Обделался везде где только мог.
andr45
1774170098
«А Федун что брал?» Первое место — 1 раз Второе место — 6 раз Третье место — 2 раза Кубок России — 1 раз Суперкубок — 1 раз Одно слово, щелкопер бывший, а дилетант и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.
andr45
1774172161
«Но «Газпром» год за годом брал титулы» Как «Zenitе» брал «титулы», не вдаваясь в историю, можно проиллюстрировать, например, матчем с «Балтикой»> который «Zenitе» «выиграл» за счет того, что не был засчитан чистейший год в ворота «Zenitе». Или с Динамо Мх, благодаря наилевейшему пенальти в ворота динамовцев. И два слова о стоимости игроков «Zenitе» Так, если стоимость игроков «Zenitе» составляет 212 050 тыс.евро, то стоимость футболистов «Спартака» 137 900 тыс.евро, «Краснодара» 107 850 тыс.евро, «Динамо» 103 150 тыс.евро и т.д. Одно слово, щелкопер бывший, а дилетант и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.
Свинолёт
1774173682
Фердун, сидя на трубе, по которой идёт народная нефть кричит моё частное. ))))
Бумбраш
1774173845
Имбицылы газопроводные,Лукойл не только в России работает.недаром же трампампам санкции против них ввел,и в Ираке уже другие качают из скважин.но вшивухи визжат, учитывая что грязпромнефть также качает в России.утырки
slavа0508
1774174495
Дебил ...Лукойл частная компания ... за пользования недрами они платят и налог и прочие сборы положенные за использования недр ...а уже с прибыли . то есть с частных денег тратили на Спартак .....У Газпрома же прибыль уже не частный капитал как у Лукойла а госказна ...
FROLL007
1774174694
Мазутные заволновались. С чего это? Вся нефтянка это за копейки отжатые у государства недра. И вот на этих народных недрах они нахапали себе на многие поколения. И продолжают кратно увеличивать свои богатства на народных недрах.
Интерес
1774178786
А какие "титулы" ГаЗенит брал в Европе? Если иметь ввиду разницу между единственным и множественным числами???
Все новости
