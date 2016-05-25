ФФУ объявила о вызове Селезнева и Бутко в сборную Украины

Федерация футбола Украины официально объявила о внесении в расширенную заявку на чемпионат Европы-2016 экс-форварда «Кубани» Евгения Селезнева и защитника «Амкара» Богдана Бутко.

Напомним, ранее игроки не вошли в предварительный список из 23-х игроков, которых главный тренер украинской сборной Михаил Фоменко вызвал для подготовки к Евро.

И Селезнев, и Бутко начнут новый сезон в составе донецкого «Шахтера»: нападающий расторгнул контракт с «Кубанью», а у защитника пермского клуба, принадлежащего горнякам, закончилась аренда.