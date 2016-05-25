Бутко покинет «Амкар» и вернется в «Шахтер»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что защитник Денис Бутко, арендованный у «Шахтера», вернется в донецкий клуб.

«Богдан сказал, что готов приехать и играть в «Амкаре», причем договорились за такие деньги, которые готов платить футболисту каждый клуб ФНЛ. Он набрал форму, стал крепким игроком основного состава, и мы продлили с ним арендное соглашение еще на год.

В то же время есть действующий контракт с «Шахтером», донецкий клуб заинтересован в нем, потому что он футболист с украинским паспортом, игрок национальной сборной. Думаю, что первый сбор Бутко проведет в стане украинского клуба, наверняка он будет стараться проявить себя и захочет зацепиться за основной состав.

У нас есть договоренность, что если в «Шахтере» что-то пойдет не так, Богдан вернется именно к нам, потому что здесь у него сложились добрые человеческие отношения с клубом, ребятами, ему здесь нравится. Для таких коллективов, как наш, огромную роль играет внутренний микроклимат», – сказал Маслов.

В нынешнем сезоне Бутко принял участие в 26-ти встречах РФПЛ, отметившись четырьмя голевыми передачами и заработав одну желтую карточку.