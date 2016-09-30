Бутко: «Если честно, я ожидал большего от «Браги» именно в атаке»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко пообщался с журналистами после матча группового турнира Лиги Европы с «Брагой» (2:0). По словам футболиста, он ожидал гораздо большего от португальцев.

– Конечно, тщательно разбирали команду. Выиграли 2:0 – значит, сделали это хорошо. Если честно, я ожидал большего от «Браги» именно в атаке.

– После удаления было очень тяжело?

– Не сказать, чтоб сильно, мы компактно оборонялись и почти ничего не дали сопернику сделать. Ничего страшного, это игра, – сказал он в интервью телеканалу «Футбол 2».