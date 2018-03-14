Бутко: «Шахтер» допустил одну ошибку и поплатился за нее»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко считает, что его команда выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов, допустив лишь единственную ошибку в выездном матче против «Ромы».

«Мы очень расстроены. Допустили одну ошибку и поплатились за нее. Понимали, что нужно забить гол, чтобы почувствовать себя уверенне.

Не смогли, хотя потом у нас были моменты, чтобы спасти матч. А после удаления Ордеца все стало еще намного сложнее», – заявил футболист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер» завершился со счетом 1:0. Результат первой игры – 1:2.