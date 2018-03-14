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    Бутко: «Шахтер» допустил одну ошибку и поплатился за нее»

    Защитник «Шахтера» Богдан Бутко считает, что его команда выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов, допустив лишь единственную ошибку в выездном матче против «Ромы».

    «Мы очень расстроены. Допустили одну ошибку и поплатились за нее. Понимали, что нужно забить гол, чтобы почувствовать себя уверенне.

    Не смогли, хотя потом у нас были моменты, чтобы спасти матч. А после удаления Ордеца все стало еще намного сложнее», – заявил футболист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер» завершился со счетом 1:0. Результат первой игры – 1:2.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2018 06:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 14 марта 2018, 06:55

      Чуть-чуть не хватило Шахтеру

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