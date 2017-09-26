Бутко: «Ничья с «Манчестер Сити» – неплохой результат»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко уверен, что его команда может побороться за три очка в выездном матче второго группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», хотя и ничья будет считаться хорошим результатом. Он уверен, что следует сделать акцент на своей игре, что должно принести успех.

– Богдан, после победы в первом туре над «Наполи» ничья на выезде с «Манчестер Сити» стратегически устроит команду?

– Думаю, это неплохой результат. Но посмотрим, как будет складываться игра. Мы, конечно, будем надеяться и на победу. Хотя все понимают, что соперник очень хороший.

– При разборе «Сити» на что тренеры делали акцент?

– В атаке у них очень хорошие игроки – не зря забивают по 5-6 мячей за игру. Разбирали очень детально по всем позициям. О чем-то конкретно говорить нет смысла. С одной стороны, эта команда на виду, ее все хорошо знают. С другой, она непредсказуемая: могут в три защитника сыграть, а могут и в четыре. Игроки «Сити» всегда знают, что делать на поле, при этом достаточно много импровизируют.

– «Сити», как и «Шахтер» любит держать мяч. «Горняки» будут стараться играть в свою игру или отдадут инициативу хозяевам?

– Надо играть в свой футбол. Не доведет до добра, если мы начнем что-то выдумывать, играть верхом, куда-то бить. Нужно не бояться. Конечно, владение мячом у нас может быть не таким, как мы привыкли, все-таки это Лига чемпионов, сильный соперник. Возможно, мы где-то будем играть вторым номером. Мы к этому готовы. Конечно, не хотелось бы иметь владение 20 на 80, но мы готовы терпеть, если будет нужно.