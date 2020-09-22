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  • Экс-защитник «Амкара» Бутко: «Россия для меня считается врагом, но в Пермь я поехал за футболом. Сейчас бы не перешел»

Экс-защитник «Амкара» Бутко: «Россия для меня считается врагом, но в Пермь я поехал за футболом. Сейчас бы не перешел»

22 сентября 2020, 21:15
18

Богдан Бутко, футболист «Шахтера», вспомнил время выступления в РПЛ за «Амкар» (сезон-2015/16). Украинец тогда считал Россию врагом своей страны.

«Из «Ильичeвца“ начали уходить футболисты, которые играли в основе. Уровень команды падал. Понимал, что нужно пытаться уходить в другой клуб, чтобы свой прежний уровень вернуть. Хорошо, что я так сделал и поехал. Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но на тот период я поехал именно за футболом. Я хотел вернуть свой уровень.

Отзывается ли сейчас моя поездка в Россию? Возможно, за спиной какие-то ситуации происходят, но со мной ничего плохого не происходило. Кого знаю – все адекватно и нормально относятся. Везде, где я был, ко мне было идеальное отношение. Как и с моей стороны.

Конечно, обсуждали эти темы с одноклубниками-россиянами, но такие моменты уже тяжело запомнить, это было столько времени назад. Это обговаривалось, понятно, что у каждого своe мнение. Каждый делает так, как считает нужным. Сейчас я бы в Россию не поехал. Я сейчас нахожусь в Киеве, у меня год контракта с «Шахтeром», поэтому я хочу здесь играть.

Не собираюсь в Россию ехать. Хочу здесь закрепиться и доказать, что ещe могу играть в «Шахтeре», – сказал игрок ютуб-каналу Do Best.

  • Игрок – воспитанник «Шахтера».
  • Бутко вызывают в сборную Украины.
  • Игрок стоит на рынке 1,2 миллиона евро.

Экс-игрок «Амкара» Бутко: «Получилось так, что Донецк – это не Украина. Конечно, я злой на Россию»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Бутко Богдан
Комментарии (18)
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Ганнибал Лектор
1600800019
Тупое животное. Если для тебя Россия враг - то какого полового члена ты едешь к этому врагу, живешь и работаешь у него и на него?
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alp
1600802540
вот чмо какое )) пусть враг но я за баблом ))) хохол и есть хохол )))
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DOCTOR PENALTY
1600807258
Змей подколодный!
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Валерий2705
1600807827
Петух! Ты и в Шахтёре закрепиться когда рак на горе свистнет.
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_MATRIX_
1600809147
Типичная продажная (бабки убер алес!) хохлятская морда. Пшёл нах**, а не в Россию, падла бандеровская.
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Бухбух
1600818666
Этот пи ... бол поехал не за футболом, а за деньгами. Туда, где больше предложили.
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paracetamol
1600820658
Хумно постоянно воняет!
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Кирпичный
1600850627
ели б не статья я наверное и не узнал бы что есть такой футболист.
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Из Твери Леха
1600859773
кушать захотелась, так к "врагу" подался, лицемерный пес.
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Арч
1602015151
как же приятно видеть горящие пердаки расиян
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