Экс-защитник «Амкара» Бутко: «Россия для меня считается врагом, но в Пермь я поехал за футболом. Сейчас бы не перешел»

Богдан Бутко, футболист «Шахтера», вспомнил время выступления в РПЛ за «Амкар» (сезон-2015/16). Украинец тогда считал Россию врагом своей страны.

«Из «Ильичeвца“ начали уходить футболисты, которые играли в основе. Уровень команды падал. Понимал, что нужно пытаться уходить в другой клуб, чтобы свой прежний уровень вернуть. Хорошо, что я так сделал и поехал. Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но на тот период я поехал именно за футболом. Я хотел вернуть свой уровень.

Отзывается ли сейчас моя поездка в Россию? Возможно, за спиной какие-то ситуации происходят, но со мной ничего плохого не происходило. Кого знаю – все адекватно и нормально относятся. Везде, где я был, ко мне было идеальное отношение. Как и с моей стороны.

Конечно, обсуждали эти темы с одноклубниками-россиянами, но такие моменты уже тяжело запомнить, это было столько времени назад. Это обговаривалось, понятно, что у каждого своe мнение. Каждый делает так, как считает нужным. Сейчас я бы в Россию не поехал. Я сейчас нахожусь в Киеве, у меня год контракта с «Шахтeром», поэтому я хочу здесь играть.

Не собираюсь в Россию ехать. Хочу здесь закрепиться и доказать, что ещe могу играть в «Шахтeре», – сказал игрок ютуб-каналу Do Best.

Игрок – воспитанник «Шахтера».

Бутко вызывают в сборную Украины.

Игрок стоит на рынке 1,2 миллиона евро.

Экс-игрок «Амкара» Бутко: «Получилось так, что Донецк – это не Украина. Конечно, я злой на Россию»