Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Экс-защитник «Амкара» Бутко: «Россия для меня считается врагом, но в Пермь я поехал за футболом. Сейчас бы не перешел»

    Богдан Бутко, футболист «Шахтера», вспомнил время выступления в РПЛ за «Амкар» (сезон-2015/16). Украинец тогда считал Россию врагом своей страны.

    «Из «Ильичeвца“ начали уходить футболисты, которые играли в основе. Уровень команды падал. Понимал, что нужно пытаться уходить в другой клуб, чтобы свой прежний уровень вернуть. Хорошо, что я так сделал и поехал. Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но на тот период я поехал именно за футболом. Я хотел вернуть свой уровень.

    Отзывается ли сейчас моя поездка в Россию? Возможно, за спиной какие-то ситуации происходят, но со мной ничего плохого не происходило. Кого знаю – все адекватно и нормально относятся. Везде, где я был, ко мне было идеальное отношение. Как и с моей стороны.

    Конечно, обсуждали эти темы с одноклубниками-россиянами, но такие моменты уже тяжело запомнить, это было столько времени назад. Это обговаривалось, понятно, что у каждого своe мнение. Каждый делает так, как считает нужным. Сейчас я бы в Россию не поехал. Я сейчас нахожусь в Киеве, у меня год контракта с «Шахтeром», поэтому я хочу здесь играть.

    Не собираюсь в Россию ехать. Хочу здесь закрепиться и доказать, что ещe могу играть в «Шахтeре», – сказал игрок ютуб-каналу Do Best.

    • Игрок – воспитанник «Шахтера».
    • Бутко вызывают в сборную Украины.
    • Игрок стоит на рынке 1,2 миллиона евро.

    Экс-игрок «Амкара» Бутко: «Получилось так, что Донецк – это не Украина. Конечно, я злой на Россию»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6579

      alp 57 минут назад

      вот чмо какое )) пусть враг но я за баблом ))) хохол и есть хохол )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2437

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Тупое животное. Если для тебя Россия враг - то какого полового члена ты едешь к этому врагу, живешь и работаешь у него и на него?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6579

      alp > Ганнибал Лектор 57 минут назад

      эти за бабки родную мать продадут

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru