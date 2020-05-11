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  • Экс-игрок «Амкара» Бутко: «Получилось так, что Донецк – это не Украина. Конечно, я злой на Россию»

Экс-игрок «Амкара» Бутко: «Получилось так, что Донецк – это не Украина. Конечно, я злой на Россию»

11 мая 2020, 13:29
13

Бывший защитник «Амкара» Богдан Бутко считает, что Россия виновата в событиях, произошедших в последние годы на востоке Украины. Спортсмен зол.

«Не понимал, из-за чего это произошло, и до сих пор не понимаю. Это уже не нам судить и разбираться.

Но, конечно же, я злой на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, всe делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина», – сказал Бутко ua.tribuna.com.

  • Игрок – воспитанник «Шахтера».
  • За «Амкар» он играл в сезоне-2015/16.
  • Бутко вызывают в сборную Украины.

Источник: ua.tribuna.com
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Бутко Богдан
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Plyash
1589194609
Бутко полный придурок безмозглый.Тебе,баба трусливая,надо было произнести эти слова,когда в Перми играл,тогда бы до своей хохляндии точно не доехал.
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Сильвербой
1589196129
Бутко в курсе что основная тема в мире, на данный момент, это корона??? Об Украине никто не вспоминает, потому что она нах никому не нужна!!! И заметь, чем меньше на вас обращают внимания, тем меньше вы, долбанные нацисты, творите там беспредел!!!
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фанат джигурды
1589199085
Анекдот. Украинец женится на русской девушке, и перед первой брачной ночью отец его поучает: "Сначала отнеси её на руках на кровать- покажи какая Украина сильная, потом сними с себя рубашку- покажи какая Украина красивая..." И тут дед с печи кричит: "А потом ляг, отвернись и начинай рукоблудить- покажи какая Украина независимая!"
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maratagliulin
1589200709
Просто трусливое создание. Сказал то, что надо было в этот момент сказать...
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evgevg13
1589202467
Призывают в сборную, надо же лизнуть...
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алдан2014
1589204919
На Россию конечно безопасно злиться.А вот на различных украинских патриотов,включая нацистов, очень опасно.Опасно на власть бочку катить.Лучше на Россию гавкнуть.
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Слава 74
1589205610
Я надеюсь, что больше в российских клубах он выступать не будет
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Соня Мармеладова
1589209624
Ходит по просторам интернета видос, как проститутка с раскрашенными в цвет украинского флага ногтями рассказывает клиенту, что его страна агрессор)) Играл в России 1,5 года, после домашек в Перми радостно хлопал трибунам. Заработал миллионы и благодаря Амкару вернулся в сборную на Евро-2016. Играл за клуб, чей президент - член Единой России и агитировал за Путина даже на сайте клуба. И вот, спустя 6 лет после начала конфликта, Бутко внезапно разозлился на страну - не на свою, конечно же, виноват ведь внешний враг). Смешнее только реплики этого конченого, что вопросы задавал)))))
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Hektor 84
1589220258
Утырок кастрюлеголовый!!! У вас все виноваты только не вы. По указке американского брата готовы историю переписать придурки тупые. А что если город раньше был нормальный от того что принадлежал украине, а теперь стал не нормальный от того что стал русским. Злой он. В жоПу свою злость вставь и прокрути. Ты наверно такой тупой и не знаешь что раньше все жили в одной стране и всех всё устраивало. Все были гражданами одной страны и города были одной страны. Украина ваша появилась после развала этой страны и ни когда в истории не упоминалось об украине, и тем более о каком то загадочном украинском народе. Сказки которые вы сами себе придумали и сами же в них поверили. И Крым и Луганск, и Донецк , и Малороссия и кое что оттяпано от Польши всё это вам досталось во времена СССР.
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general.lizyukov
1589225243
*****, клоун )))) а во 2-ом мае в Одессе тоже Россия виновата?
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