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    Экс-игрок «Амкара» Бутко: «Получилось так, что Донецк – это не Украина. Конечно, я злой на Россию»

    Бывший защитник «Амкара» Богдан Бутко считает, что Россия виновата в событиях, произошедших в последние годы на востоке Украины. Спортсмен зол.

    «Не понимал, из-за чего это произошло, и до сих пор не понимаю. Это уже не нам судить и разбираться.

    Но, конечно же, я злой на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, всe делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина», – сказал Бутко ua.tribuna.com.

    • Игрок – воспитанник «Шахтера».
    • За «Амкар» он играл в сезоне-2015/16.
    • Бутко вызывают в сборную Украины.

    Источник: ua.tribuna.com

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1161

      evgevg13 9 минут назад

      Призывают в сборную, надо же лизнуть...

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      Рейтинг: +277

      maratagliulin 38 минут назад

      Просто трусливое создание. Сказал то, что надо было в этот момент сказать...

      1
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      Рейтинг: +703

      фанат джигурды 1 час назад

      Анекдот.

      Украинец женится на русской девушке, и перед первой брачной ночью отец его поучает: "Сначала отнеси её на руках на кровать- покажи какая Украина сильная, потом сними с себя рубашку- покажи какая Украина красивая..." И тут дед с печи кричит: "А потом ляг, отвернись и начинай рукоблудить- покажи какая Украина независимая!"

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      Рейтинг: +5957

      Сильвербой 1 час назад

      Бутко в курсе что основная тема в мире, на данный момент, это корона??? Об Украине никто не вспоминает, потому что она нах никому не нужна!!! И заметь, чем меньше на вас обращают внимания, тем меньше вы, долбанные нацисты, творите там беспредел!!!

      0
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      Рейтинг: +967

      Cleaner 2 часа назад

      Лучше Администрации Бомбардира УДАЛИТЬ эту заметку! Зачем намеренно разводить здесь срач?

      1
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      Рейтинг: +107

      Соня Мармеладова 2 часа назад

      Так вы сами и "уничтожили" свое государство,а теперь тебе кто-то виноват. Россия, США, Европа) Только не Украина)

      0
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      Рейтинг: +2558

      playsh 2 часа назад

      Бутко полный придурок безмозглый.Тебе,баба трусливая,надо было произнести эти слова,когда в Перми играл,тогда бы до своей хохляндии точно не доехал.

      3
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