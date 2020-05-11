Экс-игрок «Амкара» Бутко: «Получилось так, что Донецк – это не Украина. Конечно, я злой на Россию»

Бывший защитник «Амкара» Богдан Бутко считает, что Россия виновата в событиях, произошедших в последние годы на востоке Украины. Спортсмен зол.

«Не понимал, из-за чего это произошло, и до сих пор не понимаю. Это уже не нам судить и разбираться.

Но, конечно же, я злой на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, всe делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина», – сказал Бутко ua.tribuna.com.