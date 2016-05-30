Фоменко: «Если бы Селезнев, Бутко и Зинченко нас не интересовали, то приглашения в сборную Украины они бы не получили»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко после победы в товарищеской встрече над Румынией (4:3) отметил, что присутствие в составе экс-форварда «Кубани» Евгения Селезнева, бывшего защитника «Амкара» Богдана Бутко, а также хавбека «Уфы» Александра Зинченко благоприятно повлияло на игру команды.

«Селезнев, Бутко и Зинченко? Мы за этими игроками наблюдаем уже давно. Сегодняшняя игра показала, что мы не зря обратили на это трио внимание. Они однозначно усиливают конкуренцию за место в составе. Если бы они нас не интересовали, мы бы их не приглашали. А когда именно отправлять приглашения – это вопрос второстепенный.

Завтра тренерский штаб соберется и определит игроков, которые будут участвовать в финальном турнире. С заявкой на Евро практически определились», – сказал Фоменко.