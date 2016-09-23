Бутко: «Выиграть Лигу чемпионов с «Шахтером» – моя новая мечта»

По словам защитника «Шахтера» Богдана Бутко, его главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с донецкой командой.

«Я думаю, что все должны себе ставить максимальные задачи. Тем более что «Шахтер» Лигу чемпионов не выигрывал, так что, возможно, это и будет моей новой мечтой. А пока на первом месте стоит чемпионат. Сперва здесь нужно хорошо сыграть и выиграть.

Конкурировать с Дарио Срной на позиции – это только один позитив. Когда ты находишься с таким человеком, как Дарио, то есть с таким хорошим футболистом и легендой клуба, то, если будешь все нормально воспринимать, многое может лучше получаться», — сказал он.

Напомним, что в этом сезоне «Шахтер» играет в Лиге Европы.