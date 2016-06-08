Бутко: «В матче с Германией будет непросто, но нужно отбирать у них очки»

Экс-игрок «Амкара» Богдан Бутко выразил радость по поводу участия в предстоящем Евро-2016 в составе сборной Украины. Защитник отметил, что довольно долго ждал этого события.

«Очень долго ждал этого. Очень рад, что вызвали. Буду доказывать, что я не зря здесь, на Евро. Приняли нормально, пожелали только лучшего в сборной.

Волнения как такового нет. Сейчас в ожидании первой игры. Все-таки с немцами игра непростая, нужно будет отбирать у них очки, в любом случае», – отметил Бутко.

Напомним, поединок между сборными Германии и Украины состоится в воскресенье 12-го июня и начнется в 22:00 мск.