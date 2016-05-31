Бутко: «Тренеры сборной Украины поблагодарили меня за игру с Румынией»

Защитник «Амкара» и сборной Украины Богдан Бутко рассказал, что выход на поле в товарищеском матче против Румынии (4:3) стал для него неожиданностью. Игрок вышел на замену после перерыва и провел на поле весь второй тайм. Напомним. что Бутко был включен наставником желто-голубых Михаилом Фоменко в предварительный состав для участия в Евро-2016.

«Неожиданно, что я принял участие в матче. Возвращение в сборную прошло нормально, но всегда хочется играть лучше и лучше.

Тренерский штаб поблагодарил за игру, пока ничего конкретного не сказали по поводу меня, но мы еще будем разбирать матч. Буду и дальше усердно работать», – отметил Бутко.